La Exitosa Película Japonesa Récord de Anime EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME Se Lanzará en Exclusivo en Amazon Prime Video el 13 de Agosto

LONDRES–(BUSINESS WIRE)–Amazon Prime Video anunció hoy el estreno exclusivo mundial (fuera del Japón) de la exitosa y esperada película de anime japonesa EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME el 13 de agosto. EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME es el cuarto y último capítulo de la nueva edición teatral de Evangelion. La película de anime, que es la más taquillera de todas las películas del director general Hideaki Anno y de mayor audiencia en los teatros japoneses en 2021, está dirigida por Kazuya Tsurumaki, Katsuichi Nakayama y Mahiro Maeda como así también por el legendario creador, guionista y director general Hideaki Anno (Shin Godzilla). Para celebrar el final de la franquicia, Prime Video también lanzará las tres películas anteriores, EVANGELION:1.11 YOU ARE (NOT) ALONE., EVANGELION:2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE., EVANGELION:3.33 YOU CAN (NOT) REDO. para sus fanáticos en más de 240 países y territorios.





