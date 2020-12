La estrella de Belén en su máximo esplendor esta noche: Júpiter y Saturno se ‘reencuentran’ tras 800 años

Los gigantes Júpiter y Saturno se reencuentran este 21 de diciembre, dejando un fenómeno conocido como estrella de Belén y que se experimentará en su máximo esplendor.

Aunque los dos planetas se encuentran cada 20 años es la primera vez después de 400 que se estarán tan cerca y 800 años que el evento celestial se da en la noche.

La gran conjugación de Júpiter y Saturno es uno de los fenómenos más espectaculares del cielo por su tamaño, el cual se ve como una gran estrella en el cielo.

La NASA aseguró que la estrella de Belén se verá en todas partes del mundo una hora después que se esconda el Sol.

Se informó que el evento se verá con mayor plenitud en la línea del Ecuador, dado que ahí durará más tiempo.

‘Los observadores de estrellas del hemisferio norte deberían girar la cabeza y mirar con telescopios hacia la parte suroeste del cielo unos 45 minutos después de la puesta del sol para ver cómo los planetas Júpiter y Saturno se alinean’, detallaron los expertos.

El año 2020 se vio repleto de eventos astronómicos que no se veían en décadas. No solo la ‘Estrella de Belén’ ha generado asombro entre los amantes del cielo, la Luna azul que alumbró el 31 de octubre fue otro fenómeno que no ocurría hace varios años.

La luna fantasma, luna de trueno; alineamiento de la Tierra, la Luna y el Sol fueron otros sucesos celestiales que no pasaron desapercibidos este 2020.