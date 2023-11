Descarga de imágenes/b-roll aquí









NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–

La época más maravillosa del año: el Empire State Building anuncia los programas navideños favoritos de los fanáticos, entre los que se incluyen activaciones de Elf con motivo del aniversario N.º 20, decoración navideña clásica, pop-ups festivos, iluminación especial y mucho más

El Empire State Building (ESB) anunció hoy los detalles de sus festividades navideñas anuales. Las celebraciones hasta fines de año incluirán decoración navideña de temporada, visitas de Papá Noel, pop ups e iluminación especial de la torre.

“ La temporada navideña ya está aquí y estamos encantados de ofrecer a nuestros visitantes experiencias navideñas únicas en el Empire State Building”, declaró Jean-Yves Ghazi, presidente del Observatorio del Empire State Building. “ A los visitantes de este año les esperan muchas sorpresas, desde fotos con Papá Noel hasta elaboradas decoraciones navideñas y dedicatorias a la coprotagonista del Empire State Building, “Elf” , para celebrar el aniversario N.º 20 de la película”.

Decoración de los salones



Adornos, guirnaldas, espumillón y lazos con detalles plateados y dorados adornan todo la experiencia del Observatorio, con una gran menorah brillante delante de la maqueta del edificio de dos plantas. Inspirado en el taller de Papá Noel, los visitantes pueden hacerse fotos navideñas en la planta 80 del Empire State Building en un rincón nevado con árboles de Navidad, regalos envueltos, una acogedora chimenea de fondo y la silla de gran tamaño de Papá Noel.

El emblemático vestíbulo de la Quinta Avenida del edificio, que puede visitarse una vez concluidas las visitas de los huéspedes al Observatorio, está adornado con luces navideñas colgantes, coronas y un árbol de Navidad embellecido. Las emblemáticas ventanas de la Quinta Avenida muestran escenas nevadas de Buddy el Duende y sus amigos en su viaje desde el Polo Norte hasta el “Edificio más famoso del mundo”. Del 27 de noviembre al 29 de diciembre, los inquilinos y visitantes que pasen por el vestíbulo de la Quinta Avenida de lunes a viernes escucharán festivas melodías navideñas interpretadas por pianistas profesionales.

Papá Noel llega a la ciudad



Los días 2, 9, 11, 13, 16, 18, 20 y 22 de diciembre, Papá Noel en persona recogerá listas de deseos, repartirá alegría navideña y posará para hacerse fotos con los visitantes del Observatorio en su rincón decorado de la planta 80. Para obtener más información sobre los horarios, visite esbnyc.com.

ESB celebra el aniversario N.º 20 de ‘Elf’



La entrañable comedia navideña está protagonizada por Buddy el Duende, que en la famosa película de 2003 viaja para reunirse con su padre en su oficina del Empire State Building. Para celebrar el clásico navideño y el papel protagonista del Empire State Building en la película, “Elf” tomará el Observatorio con una decoración temática en las ventanas del edificio de la Quinta Avenida y en el Observatorio de la planta 86 .

Los fanáticos podrán adquirir una entrada especial para ver “Elf” en una de las cuatro proyecciones que tendrán lugar en la planta 80 del Observatorio los domingos 3, 10, 13 y 17 de diciembre. Las entradas incluirán bebidas y aperitivos navideños y acceso completo al museo de la segunda planta del ESB y al Observatorio de la planta 86 . Las entradas se pueden comprar aquí.

¡Hace frío afuera!



Del 23 de noviembre al 7 de enero, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., S’mores N’more venderá su famoso chocolate caliente con malvaviscos de gran tamaño a los clientes que adquieran entradas para la plataforma de Observación de la planta 86. Habrá sabores especiales:

“The Buddy”: inspirado en ‘Elf’, un chocolate caliente clásico con nata montada, un malvavisco pop tart, M&Ms, chocolate y un chorrito de sirope de arce

“The King”: inspirado en el mismísimo “Kong”, un chocolate caliente clásico con nata montada, un malvavisco con chips de chocolate y plátano, palitos de chocolate y plátano y polvo de cacao

“Navidad en las nubes”: un chocolate caliente de menta con nata montada, un malvavisco de menta, un pastelito de menta York y chispitas navideñas

El mundialmente famoso Observatorio al aire libre del Empire State Building también está equipado con calefactores en la cubierta de observación de la planta 86 durante los meses más fríos para ofrecer a los visitantes una experiencia visual confortable.

Iluminación navideña



Las mundialmente famosas luces de la torre del Empire State Building brillarán durante toda la temporada navideña con iluminaciones dedicadas a Acción de Gracias, Janucá, Navidad y Nochevieja. El Empire State Building también estrenará su espectáculo anual de música y luces navideñas.

La mundialmente famosa experiencia del Observatorio del Empire State Building fue recientemente remodelado por $165 millones y cuenta con un museo interactivo con nueve galerías, nuevos uniformes para los anfitriones y los emblemáticos Observatorios de las plantas 86 y 102 . La experiencia del Observatorio fue nombrada recientemente atracción N.º 1 de EE. UU. por segundo año consecutivo por los viajeros de TripAdvisor. Envíe un mensaje con la palabra CONNECT al 274-16 para recibir información sobre la iluminación de cada torre del Empire State Building. Puede obtener más información sobre el Empire State Building en línea.

Acerca del Empire State Building



El Empire State Building, el “edificio más famoso del mundo”, propiedad de Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se eleva 1454 pies sobre Midtown Manhattan desde la base hasta la antena. La remodelación de $165 millones de la experiencia del Observatorio del Empire State Building crea una experiencia totalmente nueva con una entrada exclusiva para invitados, un museo interactivo con nueve galerías y un observatorio rediseñado en la planta 102 con ventanas que van del suelo al techo. El viaje al mundialmente famoso Observatorio de la planta 86, el único observatorio al aire libre de 360 grados con vistas de Nueva York y más allá, orienta a los visitantes para toda su experiencia neoyorquina y abarca desde la icónica historia del edificio hasta su lugar actual en la cultura pop. La experiencia del Observatorio del Empire State Building recibe a millones de visitantes cada año y fue declarado “Edificio favorito de Estados Unidos” por el Instituto Americano de Arquitectos, el destino turístico más popular del mundo por Uber, la atracción N.º 1 de Estados Unidos por segundo año consecutivo en los premios Travelers’ Choice Awards 2023 de Tripadvisor: Best of the Best, y la atracción N.º 1 de Nueva York en la Ultimate Travel List de Lonely Planet.

Desde 2011, el edificio funciona totalmente con electricidad eólica renovable, y sus muchas plantas albergan una gran variedad de oficinas, como LinkedIn y Shutterstock, así como tiendas como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks. Para obtener más información y entradas para la experiencia del Observatorio, visite esbnyc.com o síganos en Facebook, X (anteriormente Twitter), Instagram, Weibo, YouTube, o TikTok del edificio.

Source: Empire State Realty Trust, Inc.



Category: Observatory

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

MEDIOS:

Empire State Realty Trust

Jamie Steinberg



212-400-3339



jsteinberg@esrtreit.com