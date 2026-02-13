La EPA deroga la evaluación climática que respaldaba la lucha contra el cambio climático en EEUU

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) anunció la derogación del endangerment finding, la evaluación científica que durante más de una década dio al gobierno estadounidense la autoridad para tomar medidas contra el cambio climático.

El endangerment finding, aprobado en 2009, concluía que las emisiones de gases de efecto invernadero representan un peligro para la salud y el bienestar de los estadounidenses, respaldado por más de 200 páginas de investigaciones y evidencia científica. El presidente Donald Trump, crítico de la ciencia climática, calificó la medida de “sin fundamento”.

Expertos y organizaciones ambientales advierten que la eliminación de esta regulación podría aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero en un 10 % durante los próximos 30 años. Según la Environmental Defense Fund, este incremento de la contaminación podría provocar hasta 58,000 muertes prematuras y 37 millones de ataques de asma adicionales para 2055.