La enorme bola de fuego que abraza Oregón

El estado de Oregón en Estados Unidos (EEUU) es víctima de una treintena de incendios forestales, considerada la jornada de siniestros más grave de la historia.

Son más de tres mil hectáreas las que han sido arrasadas por una enorme bola de fuego que se formó y generó terror.

Son alrededor de 300 mil acres (1,200 kilómetros cuadrados) que han sido resguardadas por la Guardia Nacional y voluntarios.

Para la gobernadora del Oregón, Kate Brown, aún no se ve lo peor de los siniestros, los cuales serán de consecuencias devastadoras.

“Desearía que los incendios forestales de 2020 fueran una anomalía, pero este no será un evento único. Desafortunadamente, es un referente del futuro. Estamos viendo los efectos devastadores del cambio climático en Oregon, en toda la costa oeste y en todo el mundo”, cita el posteo de la gobernadora.

I wish the 2020 wildfires were an anomaly – but this will not be a one-time event. Unfortunately, it is a bellwether of the future. We are seeing the devastating effects of climate change in Oregon, on the entire West Coast, and throughout the world.https://t.co/sMiXOG4rvL

— Governor Kate Brown (@OregonGovBrown) September 10, 2020