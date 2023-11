La encuesta de LTIMindtree presenta un plan para la adopción exitosa de la IA generativa

Los líderes empresariales creen que una reducción de hasta el 40 % de los costos empresariales es posible si la IA generativa se escala de manera eficaz

WARREN, Nueva Jersey y MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)–LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], una empresa mundial de consultoría tecnológica y soluciones digitales, publicó hoy los resultados de su estudio, ‘The State of Generative AI Adoption – The Current Landscape and Lessons from Early Adopters (El estado de la adopción de la IA generativa: el escenario actual y la experiencia de los primeros usuarios)’. Este estudio ofrece la información recopilada proveniente de los primeros usuarios en empresas medianas y grandes, presentando una guía para la integración uniforme de la IA generativa. La investigación hace hincapié en la necesidad de métodos personalizados destinados a requisitos empresariales específicos, lo que permite que las empresas se aseguren victorias tempranas y resultados concretos, sentando las bases para los proyectos de la IA generativa en aumento.





“La IA generativa está al frente de la agenda de cada empresa, pero su integración uniforme representa un desafío”, manifestó Nachiket Deshpande, director de Operaciones y director a tiempo completo de LTIMindtree. “Sin embargo, nuestro estudio subraya el riesgo de considerar a la IA generativa como una mera novedad en lugar de una fuerza transformadora en el centro de la estrategia empresarial. Los primeros usuarios ya están disfrutando de sus beneficios. Con una planificación meticulosa, las estrategias personalizadas y un enfoque en la mitigación sesgada, las empresas pueden aprovechar la IA generativa para obtener resultados extraordinarios. Usar la IA generativa para promover las políticas empresariales y éticas correspondientes va de la mano. Las empresas que abordan los desafíos éticos actuarán con seguridad”.

La encuesta, llevada a cabo junto con la agencia de investigación del mercado Coleman Parkes, contó con la participación de 450 líderes empresariales de los Estados Unidos, Europa y el Reino Unido. Estos líderes representan a las empresas que ya usan la IA generativa o planean su próxima integración.

Principales hallazgos:

Caminos diferentes para los líderes: la encuesta reveló que los Estados Unidos es un líder en la adopción de la IA generativa. El 61 % de los primeros usuarios se encuentran allí, en comparación con el 39 % que están en Europa

la encuesta reveló que los Estados Unidos es un líder en la adopción de la IA generativa. El 61 % de los primeros usuarios se encuentran allí, en comparación con el 39 % que están en Europa Índices de adopción industrial: el sector de bienes de consumo envasados y venta minorista (20 %) y el sector manufacturero (20 %) emergieron como pioneros en la adopción de la IA generativa, mientras la industria de la atención médica y ciencias biológicas va a la zaga

el sector de bienes de consumo envasados y venta minorista (20 %) y el sector manufacturero (20 %) emergieron como pioneros en la adopción de la IA generativa, mientras la industria de la atención médica y ciencias biológicas va a la zaga Ventaja competitiva a través de personal capacitado: el acceso a personal calificado y experto emergió como un factor principal que permite que los primeros usuarios obtengan una ventaja competitiva (69 %)

el acceso a personal calificado y experto emergió como un factor principal que permite que los primeros usuarios obtengan una ventaja competitiva (69 %) Desafíos para los usuarios tardíos: los costos operativos se identificaron como el obstáculo más importante para los líderes empresariales que aún no han adoptado la IA generativa (85 %)

los costos operativos se identificaron como el obstáculo más importante para los líderes empresariales que aún no han adoptado la IA generativa (85 %) Mitigación de los desafíos sesgados: los primeros usuarios han implementado medidas de manera eficaz para abordar el sesgo potencial creado por la IA generativa

los primeros usuarios han implementado medidas de manera eficaz para abordar el sesgo potencial creado por la IA generativa Resultados impresionantes: un tercio de los primeros usuarios informan un 20 % o más de aumento en los ingresos debido a la IA generativa, dado que el 8 % que sufre una disminución sustancial del 20 al 40 % en costos. Cabe destacar que los experimentados usuarios de IA generativa incluso lograron mayores ahorros, mientras el 19 % informan una reducción del 20 al 40 % en gastos financieros.

LTIMindtree recientemente lanzó su plataforma de IA generativa Canvas.ai , diseñada para acelerar el tramo de concepto a valor de las empresas mediante la aplicación de principios de IA conscientes. Haga clic aquí para leer el informe de investigación de la IA generativa de LTIMindtree.

Acerca de LTIMindtree

LTIMindtree es una empresa mundial de consultoría tecnológica y soluciones digitales que permite a empresas de todos los sectores volver a imaginar modelos de negocio, acelerar la innovación y maximizar el crecimiento aprovechando las tecnologías digitales. Como socio de transformación digital de más de 700 clientes, LTIMindtree aporta una amplia experiencia en dominios y tecnología para ayudar a impulsar una diferenciación competitiva superior, experiencias de clientes y resultados empresariales en un mundo convergente. Impulsada por más de 83.000 profesionales emprendedores y con talento en más de 30 países, LTIMindtree, una empresa del Grupo Larsen & Toubro, combina las fortalezas aclamadas por la industria de la antigua Larsen & Toubro Infotech y Mindtree para resolver los retos empresariales más complejos y ofrecer transformación a escala. Para obtener más información, visite https://www.ltimindtree.com/.

