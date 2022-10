La empresa tecnológica Enedym Inc. anuncia una nueva colaboración con Toyota Tsusho Canada, Inc.

Las empresas se unen para desarrollar motores eléctricos sin imanes para remolcadores comerciales alimentados por baterías e hidrógeno en aeropuertos y plantas de fabricación

HAMILTON, Ontario–(BUSINESS WIRE)–Enedym, Inc. (“Enedym”), la empresa tecnológica que desarrolla motores de reluctancia conmutada (SRM en sus siglas en inglés) de próxima generación, propulsión eléctrica y trenes motrices electrificados, ha anunciado hoy una colaboración estratégica con Toyota Tsusho Canada, Inc. (“Toyota Tsusho”), una empresa del grupo Toyota y unidad comercial general de Toyota Motor.

A través de esta colaboración, Enedym diseñará y desarrollará SRM e inversores con una potencia nominal de aproximadamente 45kW para su uso en Norteamérica y Japón. Los motores eléctricos sin imanes convertirán los pequeños vehículos comerciales, o remolcadores, comúnmente utilizados en aeropuertos y plantas de fabricación, de combustible diesel a energía de batería o hidrógeno.

Gracias a las avanzadas tecnologías de los motores SRM de Enedym, los remolcadores renovados reducirán las emisiones de carbono y disminuirán los costes, al tiempo que mantendrán un rendimiento excepcional.

El primer producto de la colaboración, un remolcador comercial con motor eléctrico, se pondrá a prueba en una de las filiales de Toyota Tsusho situada en una de las plantas de fabricación de Toyota Motor en Norteamérica en 2023.

“Esta colaboración marca una transformación en el diseño y el uso de remolcadores aeroportuarios e industriales que tradicionalmente funcionan con combustible diésel”, comenta Ali Emadi, fundador, presidente y CEO de Enedym. “Nos complace unir fuerzas con Toyota Tsusho para estar a la vanguardia de la conversión de estos vehículos de gasóleo en vehículos eléctricos utilizando las tecnologías de motor SRM patentadas por Enedym”, añade.

“Estamos encantados de trabajar con el equipo de Enedym para impulsar una nueva generación de remolcadores comerciales”, destaca Grant Town, presidente de Toyota Tsusho Canadá. “Juntos, tenemos el objetivo de acelerar la electrificación en los vehículos industriales mediante la creación de soluciones que son ambientalmente sostenibles y rentables, y que siguen ofreciendo resultados de calidad”, prosigue.

Las innovadoras tecnologías de motores SRM de Enedym eliminan la necesidad de metales de tierras raras, reduciendo así los costes en aproximadamente un 40 %, mejorando la estabilidad de la cadena de suministro y ayudando a los objetivos medioambientales globales. “A medida que nos reunimos con inversores estratégicos para nuestra próxima ronda de financiación”, añade Emadi, “nos sentimos alentados por el entusiasmo en torno al papel de Enedym para ayudar a cumplir con los objetivos ambientales globales para reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire, al tiempo que añade un valor empresarial real a través de la tecnología”.

Acerca de Enedym Inc.

Enedym es una empresa emergente de tecnología de la Universidad McMaster. La empresa tiene su sede en el Parque de Innovación de McMaster, en Hamilton (Ontario, Canadá). Enedym es propietaria de más de 60 patentes, solicitudes de patentes pendientes e invenciones relacionadas desarrolladas por el catedrático de investigación de excelencia de Canadá en cadenas cinemáticas híbridas, el doctor Ali Emadi, y su grupo de investigación en el Centro de Recursos de Automoción de McMaster (MARC) de la Universidad McMaster. El propósito de Enedym es reducir significativamente el coste de los motores de propulsión eléctrica y cadenas cinemáticas electrificadas e impulsar un nuevo paradigma en electrificación mediante novedosas tecnologías de accionamiento de motores, controles y técnicas de digitalización. Enedym aspira a ayudar a salvar el planeta con cada motor eléctrico. Para más información sobre Enedym, visite www.enedym.com.

Acerca de Toyota Tsusho Canada, Inc.

Toyota Tsusho Canada, Inc. es una filial de propiedad absoluta de Toyota Tsusho America, Inc. Con más de 60 años en América, Toyota Tsusho America, Inc., junto con sus subsidiarias y filiales, es una empresa multimercado y multinegocio con experiencia en exportación e importación, gestión de la cadena de suministro, nueva fabricación, procesamiento de bienes intermedios y logística en Estados Unidos, Canadá, México y el Caribe. La empresa se esfuerza por alcanzar la excelencia integral cultivando una cultura vibrante de creatividad, fiabilidad, responsabilidad, flexibilidad y trabajo en equipo para activar todo el potencial de sus empleados, clientes, proveedores y comunidades. Para saber más, visite www.taiamerica.com

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

