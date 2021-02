La empresa operada por minorías Global Transformational Communities Solutions colaborará con Delos para fomentar el acceso igualitario a espacios saludables

La iniciativa busca integrar unidades de purificación de aire avanzadas portátiles e independientes en zonas federales de oportunidades y desarrollo económico de todo el país





FILADELFIA Y JACKSONVILLE (FLORIDA)–(BUSINESS WIRE)–Global Transformational Communities Solutions (GTCS), una empresa de zona de oportunidades calificada y operada por minorías con sede en Filadelfia (Pensilvania) y con oficinas en Jacksonville (Florida), anunció hoy su colaboración con Delos, una empresa de confort inmobiliario y tecnología, para integrar los sistemas de purificación de aire avanzados portátiles e independientes “Delos powered by Healthway” en escuelas, guarderías, universidades, edificios municipales, hospitales, centros de culto y pequeñas empresas en comunidades negras y de color a lo largo de los Estados Unidos.

“Es un momento perfecto para aprovechar la mayor conciencia sobre la forma en que el ambiente afecta nuestra salud y bienestar, y ayudar a que nuestras comunidades vuelvan a funcionar de forma segura. Tenemos la responsabilidad moral de poner a disposición soluciones de salud y bienestar con base empírica para todas las escuelas, instituciones o pequeñas empresas que quieran reabrir. Nuestra colaboración con Delos para integrar sus sistemas de purificación de aire nos brinda la accesibilidad de brindar soluciones y estrategias líderes para las poblaciones que poseen el mayor riesgo de estar afectada por la COVID-19, las personas en comunidades negras y de color en toda esta nación”, afirmó Clinton Bush, cofundador y director de GTCS.

“Mejorar la salud y la seguridad de nuestros espacios es fundamental para la recuperación, la fortaleza y el crecimiento económico de nuestras comunidades”, señaló Paul Scialla, fundador y director ejecutivo de Delos y fundador de International WELL Building Institute. “Estamos muy entusiasmados con la posibilidad de mejorar la accesibilidad de nuestras soluciones líderes, respaldadas por argumentos científicos, para más personas en más lugares gracias a nuestra colaboración con GTCS, una empresa líder operada por minorías cuya misión es mejorar la salud y el bienestar en las comunidades negras y de color a lo largo de los Estados Unidos”.

Delos y GTCS donarán 40 purificadores de aire portátiles e independientes a la escuela primaria Kenderton (para menores de 8 años) y a residentes del barrio Tioga en Filadelfia (Pensilvania), donde más del 76 % de los estudiantes pertenecen a poblaciones económicamente postergadas. Como parte de la colaboración, Delos aprovechará su experiencia como proveedor de unidades de purificación de aire para el sector educativo, incluidos los sistemas de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, Chicago y Baltimore, además de su capacidad de escalar sus implementaciones de purificadores de aire en otros sectores.

Parte de estos esfuerzos de colaboración en el sector educativo van en el mismo sentido que la Ley de Estímulo Económico de 2021 (Consolidated Appropriations Act, CAA) aprobada recientemente, que incluye 53 400 millones de dólares para ayudar a escuelas públicas de niños hasta 12 años en relación con el impacto de la COVID-19, con el objetivo de mejorar las medidas orientadas a la salud y la seguridad dentro de esas escuelas. La implementación de unidades de purificación de aire portátiles e independientes es una solución eficiente, escalable y rentable para ayudar a reabrir las escuelas de forma segura, y puede ponerse en funcionamiento de forma rápida.

Las unidades de purificación de aire portátiles e independientes “Delos powered by Healthway” capturan partículas ultrafinas y pueden reducir las partículas que transportan bacterias y virus en el aire. Mientras que los filtros tradicionales para soluciones de sistemas de aire acondicionado mecánicos no filtran de manera eficiente las partículas pequeñas (0,06 a 0,14 micras) como las del SARS-CoV-2 en espacios ocupados, estas unidades de purificación de aire están equipadas con tecnología que filtra partículas hasta 0,007 micras con una eficiencia del 99,99 %. Las unidades de purificación de aire son altamente configurables y no poseen requisitos de mano de obra o integración con sistemas de aire acondicionado existentes. Gracias a esta iniciativa, se ofrecerán tres modelos de purificadores de aire para salones, áreas de tráfico intenso, espacios y recintos de diferentes tamaños.

Acerca de GTCS

Global Transformational Communities Solutions (GTCS) es una empresa de zona de oportunidades calificada y operada por minorías con sede en Filadelfia (Pensilvania) y con oficinas en Jacksonville (Florida). Los cofundadores de GTCS son Steve Black de Forefront, WELL AP, WELL Faculty, TPP Capital Holdings, Anthony B. Miles y Clinton Bush, y el lema de la empresa es “Edificios saludables para todos”.

Acerca de Delos

Delos es una empresa de confort inmobiliario y tecnología guiada por la misión de ser el principal catalizador a nivel global para mejorar la salud y el bienestar de las personas de todo el mundo mediante el desarrollo de los entornos de interiores donde viven, trabajan, duermen y juegan. Nutrida por más de siete años de investigación y análisis riguroso de los impactos de salud ambientales sobre las personas, Delos y sus filiales ofrecen una gama de soluciones y tecnología con base empírica para espacios residenciales, comerciales y de hotelería. Delos es la fundadora de WELL Building Standard™, el primer estándar para edificios, espacios interiores y comunidades que buscan implementar, validar y medir características que sustentan y fomentan la salud y el bienestar humanos. Su filial, International WELL Building Institute, administra y se encarga del desarrollo de WELL, además de impulsar su adopción en el mercado. La junta asesora de Delos está compuesta por profesionales líderes en los sectores de bienes raíces, políticas gubernamentales, medicina y sostenibilidad. Para obtener más información sobre Delos, visite www.delos.com.

