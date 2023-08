La empresa de IA GEDi Cube y Renovaro Biosciences anuncian una carta de intenciones vinculante y exclusiva para fusionarse y acelerar la lucha contra el cáncer

Tecnología puntera de IA/aprendizaje automático validada en humanos para el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón Detección in silico de otros 12 tipos de cáncer, incluido el de páncreas Más de 2.600 paneles de biomarcadores propios Rápida expansión a otros tipos de cáncer y enfermedades

Una empresa biotecnológica innovadora con resultados prometedores en cáncer de páncreas tiene previsto iniciar estudios en humanos para varios tumores sólidos difíciles a mediados de 2024

La combinación crea un potencial efecto multiplicador para acelerar el diagnóstico precoz, una terapia más eficaz y el descubrimiento de fármacos de precisión in silico

LOS ANGELES & AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Renovaro BioSciences Inc. (NASDAQ: RENB) (anteriormente NASDAQ: ENOB), una empresa de biotecnología avanzada en fase preclínica, dedicada al desarrollo de terapia génica e inmunoterapia celular centrada en tumores sólidos con corta esperanza de vida, ha firmado una carta de intenciones vinculante y exclusiva para fusionar una filial con la empresa puntera de IA en el área de la salud, GEDi Cube Intl Ltd. (ENOB). El objetivo de la empresa conjunta es acelerar el diagnóstico, mejorar la eficacia de los tratamientos, descubrir nuevas terapias y ampliar el acceso a tecnologías que salvan vidas en el tratamiento del cáncer y otras enfermedades.





“He tenido el privilegio de dirigir grupos de biociencias en Intel, Oracle y, más recientemente, NVIDIA”, afirma Craig Rhodes, director general de GEDi Cube International Ltd. “Pero la tecnología desarrollada por GEDi Cube a lo largo de casi una década resulta especialmente novedosa, ya que ha validado diagnósticos más tempranos de cáncer de pulmón en seres humanos en un importante hospital universitario. Además, ha creado la tecnología para otros 12 tipos de cáncer, entre ellos el de páncreas y el de mama, lo cual nos parece muy inspirador y emocionante.”

“Estamos ampliando rápidamente nuestras tecnologías para incluir otros tipos de cáncer y enfermedades”, añadió Rhodes. “Creo que la combinación con las potenciales terapias para tumores sólidos de Renovaro BioSciences no es meramente sinérgica. También podría crear un efecto multiplicador para acelerar el diagnóstico, mejorar los resultados del tratamiento y descubrir in silico, nuevas terapias para mejorar muchas vidas.”

“Renovaro, que en latín significa ‘renovación’, representa la misión de nuestra empresa”, declaró Dr. Mark Dybul, CEO de Renovaro Biosciences. “Nuestras avanzadas técnicas de terapia génica e inmunoterapia celular están diseñadas para revitalizar los mecanismos naturales del cuerpo para combatir los tumores. Creo que uniendo fuerzas con GEDi Cube aumenta la eficacia de nuestros próximos ensayos y acelera el descubrimiento de nuevos enfoques terapéuticos. De este modo, podemos ampliar nuestra tecnología para salvar más vidas de los pacientes de cáncer y renovar la esperanza para ellos y sus familias”, añadió el Dr. Dybul.

Si bien los resultados actuales de Renovaro se centran en el cáncer de páncreas, tiene previsto incluir en los primeros estudios de fase I/IIa en humanos otros tumores sólidos con corta esperanza de vida. La investigación está planeada para mediados de 2024. Las incidencias de estos cánceres y otras enfermedades graves aumentan con rapidez a medida que envejece la población. Como ejemplo concreto de un posible efecto multiplicador, la tecnología de IA de GEDi Cube podría ayudar a la empresa combinada a centrar los próximos ensayos en humanos en aquellos tipos de cáncer con más probabilidades de responder a la terapia, Se ampliaría así la base de datos de marcadores clave para el diagnóstico precoz y la progresión de la enfermedad y se descubrirían nuevas generaciones del enfoque terapéutico de Renovaro o bien terapias totalmente nuevas.

La Dra. Anahid Jewett es una destacada investigadora en inmunoterapia para el cáncer de la UCLA y ha realizado estudios independientes y fundamentales con la tecnología de Renovaro en diferentes modelos animales. Ha demostrado sistemáticamente una reducción del tamaño y el peso del tumor pancreático de entre el 80% y el 90%, en correlación con una mejora significativa de aspectos clave de la respuesta inmunitaria. “Después de décadas como científico en busca de las mejores maneras de trasladar los estudios de laboratorio a tratamientos que salvan vidas, estoy muy entusiasmado con las posibilidades de unir la IA avanzada con algunos de los resultados más prometedores que hemos visto con la tecnología de Renovaro en nuestros modelos de cáncer de páncreas”, dijo la Dra. Jewett. “Para mí, es el futuro de la medicina.”

AFIRMACIÓN REFERIDA AL FUTURO

Todas las afirmaciones en este comunicado de prensa que no tengan un carácter estrictamente histórico, son afirmaciones referidas al futuro. Estas afirmaciones son meramente predicciones basadas en la información y las expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres, incluidos, entre otros, el éxito o la eficacia de nuestra cartera de proyectos. Todas las afirmaciones que no sean hechos históricos son afirmaciones referidas al futuro, que pueden identificarse por el uso de terminología prospectiva como “cree”, “planea”, “espera”, “pretende”, “tiene la intención”, “potencial” o expresiones similares. Los acontecimientos o resultados reales pueden diferir materialmente de los proyectados en cualquiera de dichas afirmaciones debido a diversas incertidumbres, incluidas las expuestas en el Informe Anual más reciente de Renovaro BioSciences Inc. (NASDAQ: RENB) en el Formulario 10-K presentado ante la SEC. Se recomienda al lector que no deposite confianza en estas afirmaciones referidas al futuro. Todas las afirmaciones a futuro están condicionadas en su totalidad por esta declaración precautoria. Renovaro Biosciences, Inc. no asume ninguna obligación de revisar o actualizar esta carta a los accionistas como resultado de eventos o circunstancias posteriores a la fecha de la presente.

