La Empire State Building Run-Up 2024 regresa el 9 de octubre

Presentado por Starbucks y patrocinado por la Challenged Athletes Foundation

La lotería se abre el 29 de julio

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–El Empire State Building (ESB) anunció hoy el regreso de la carrera anual Empire State Building Run-Up (ESBRU) el 9 de octubre de 2024, presentada por Starbucks e impulsada por la Challenged Athletes Foundation, con el registro de la lotería abierto en línea desde hoy, 29 de julio de 2024, hasta el 9 de agosto de 2024 a las 4 p.m. EDT.









Unos 500 corredores subirán las 1576 escaleras del edificio hasta el emblemático Observatorio de la Planta 86 en la edición número 46 de la Run-Up. En las series de este año participarán corredores de élite, atletas discapacitados, famosos, medios de comunicación, inquilinos del edificio y público en general, entre otros. El 12 de agosto se notificará a los corredores inscritos el estado de su inscripción en la carrera. Los gastos de participación de $175 por corredor solo se cobrarán una vez aceptados en el sorteo.

“ La carrera de torres más famosa del mundo, la Empire State Building Run-Up, desafía a atletas de todo el mundo, y estamos impacientes por darles la bienvenida de nuevo al Empire State Building para vivir esta experiencia única”, dijo Tony Malkin, presidente y consejero delegado de Empire State Realty Trust. “ Felicitamos de antemano a nuestros increíbles participantes por este asombroso logro: la carrera hacia la cima del “Edificio más famoso del mundo” y la atracción número uno del mundo según Tripadvisor”.

El Empire State Building alberga una tienda insignia de Starbucks Reserve®. Con tres plantas y 23.000 metros cuadrados, este establecimiento ofrece café y cócteles de primera calidad, como Signature Espresso Martinis, Whiskey Barrel-Aged Coffee y talleres interactivos que muestran la artesanía y la innovación que hay detrás del café Starbucks. Los visitantes también pueden disfrutar de comida, postres y productos exclusivos de Starbucks Reserve.

Challenged Athletes Foundation® (CAF) vuelve a ser el socio benéfico oficial de la ESBRU con una división designada para atletas con discapacidad física permanente y simpatizantes de la CAF que recaudan fondos para potenciar vidas a través del deporte. Los corredores pueden prescindir de la lotería y correr con el #TeamCAF con una inscripción de recaudación de fondos benéfica garantizada que se encuentra en línea.

El Empire State Building Run-Up 2024 está producido por Super Race Systems.

Encontrará más información sobre la carrera Empire State Building Run-Up y la inscripción oficial en la lotería en línea. Puede descargar imágenes y videos de alta resolución de años anteriores aquí.

Acerca del Empire State Building

El Empire State Building, el “edificio más famoso del mundo”, propiedad de Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se eleva 1454 pies sobre Midtown Manhattan desde la base hasta la antena. La remodelación de $165 millones del Empire State Building Observatory Experience creó una experiencia totalmente nueva con una entrada exclusiva para invitados, un museo interactivo con nueve galerías y un observatorio rediseñado en la planta 102 con ventanas que van del suelo al techo. El viaje al mundialmente famoso Observatorio de la Planta 86, el único observatorio al aire libre de 360 grados con vistas de Nueva York y más allá, orienta a los visitantes para toda su experiencia neoyorquina y abarca desde la icónica historia del edificio hasta su lugar actual en la cultura pop. El Empire State Building Observatory Experience recibe a millones de visitantes cada año y ha sido declarado la atracción N.º 1 del mundo -y N.º 1 de EE. UU. por tercer año consecutivo, en los premios Travelers’ Choice de Tripadvisor: Best of the Best Things to Do, “El edificio favorito de Estados Unidos” por el Instituto Americano de Arquitectos, el destino turístico más popular del mundo según Uber y la atracción número 1 de Nueva York en la Ultimate Travel List de Lonely Planet.

Desde 2011, el edificio funciona totalmente con electricidad eólica renovable y en sus numerosos pisos se aloja una diversa gama de inquilinos de oficinas como LinkedIn y Shutterstock, así como opciones comerciales como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks. Para más información y para reservar entradas para la experiencia del Observatorio, visite esbnyc.com o siga la página web del edificio en Facebook, X (ex Twitter), Instagram, Weibo, YouTube o TikTok.

Fuente: Empire State Realty Trust, Inc.

Categoría: Observatorio

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

Empire State Realty Trust

Jamie Steinberg



jsteinberg@esrtreit.com