La Educación depende de tu Voto

Raise Your Hand Texas presenta las prioridades políticas para la 88.ª sesión legislativa de Texas

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–A menos de dos meses de las elecciones de noviembre y con el inicio de las sesiones de la Legislatura de Texas en enero de 2023, Raise Your Hand Texas informa las principales prioridades políticas de la organización, orientadas a abogar por la educación pública.

“La educación siempre debe ser parte de la agenda y como bien sabemos, contrariamente a lo que indica la narrativa nacional, el apoyo para los maestros y las escuelas públicas locales nunca fue tan importante”, señaló Michelle Smith, Ph.D. y directora ejecutiva de Raise Your Hand Texas, además de ex docente de escuela. “Nuestro trabajo en torno al estado y al Capitolio de Texas se orienta a invertir en nuestros estudiantes, evaluar los aspectos importantes, contratar y conservar maestros bien calificados e invertir en nuestras escuelas públicas”.

“Queremos que la educación pública sea la principal prioridad en el pensamiento de nuestros votantes y en las agendas de los legisladores”, agregó Smith.

En las prioridades políticas de Raise Your Hand Texas se ven reflejadas las oportunidades para invertir de manera significativa en la educación pública. Las calificaciones que los padres de Texas asignan a los maestros y las escuelas públicas son las más altas en la historia de los sondeos sobre educación realizados por Charles Butt Foundation. Raise Your Hand Texas ha alineado sus prioridades políticas con los desafíos y problemas más relevantes que debe afrontar la educación pública actual. Se espera que los líderes de estado aborden los desafíos más apremiantes de la educación pública, en particular, el financiamiento, una fuerza de trabajo docente más sólida y mantener a raya las amenazas que sufren las escuelas públicas frente a los esfuerzos de privatización y vouchers escolares.

Entre las recomendaciones de políticas para la 88.ª sesión legislativa de Raise Your Hand Texas, pueden mencionarse:

Invertir en nuestros estudiantes.

Aumentar la inversión general por parte del estado en nuestros estudiantes de escuelas públicas y en los programas de educación pública.

Crear un ajuste anual automático del presupuesto básico asignado (el pilar central del financiamiento por estudiante) para mitigar la inflación y las crecientes necesidades de educación de nuestras escuelas.

“La recuperación continua y la solidez futura de nuestras escuelas públicas requiere de una fuerte inversión en educación pública, nuestros estudiantes y maestros”, comentó Bob Popinski, director ejecutivo de políticas de Raise Your Hand Texas. “El dinero es importante para la educación pública y en tal sentido, los líderes estatales deben priorizar las inversiones en escuelas y estudiantes de Texas para fortalecer a este estado”.

Retener y contratar una fuerza laboral docente más fuerte

Invertir en estrategias adicionales de reclutamiento de maestros, incluidas becas para maestros aspirantes.

Fortalecer el desarrollo de los maestros al elevar los estándares de todos los programas de preparación educativa y ofrecer oportunidades significativas de desarrollo profesional.

Apoyar la conservación de maestros a partir de remuneraciones más elevadas y paquetes de beneficios, apoyo administrativo adecuado y entornos de trabajo sustentables.

Según datos recientes de encuestas realizadas por The Charles Butt Foundation, el 77% de los maestros ha evaluado seriamente dejar la profesión. “Los maestros tienen la moral muy baja y tan solo el 17% de los maestros de Texas asegura sentirse valorado”, comentó Popinski. “Contratar, conservar y apoyar a nuestra fuerza laboral docente debe ser una de las principales prioridades de los líderes del estado”.

Apoyar la elección de escuelas públicas y oponerse a los vouchers

Apoyar la innovación y la elección de las escuelas en el sistema de escuelas públicas de Texas.

Oponerse a cualquier tipo de vouchers para los que se utilizan dólares de contribuyentes para subsidiar a escuelas o proveedores privados.

“Una vez más, los legisladores de Texas rechazan rotundamente los esquemas de vouchers y la privatización de la educación y reconocen que esto presenta una amenaza para las escuelas locales y de la comunidad, y para los estudiantes a los que prestan servicio”, explicó Popinski. “Las escuelas públicas de Texas ya ofrecen opciones en escuelas sólidas e innovadoras para sus estudiantes. Los líderes estatales deben rechazar todo tipo de esfuerzo orientado a desviar fondos de escuelas públicas a escuelas privadas o escuelas a domicilio que no presenten la rendición de cuentas correspondiente”.

En otoño de 2021, Raise Your Hand Texas lanzó Measure What Matters, una iniciativa anual y vigente para todo el estado, cuya finalidad es reunir a los educadores, administradores, pruebas y expertos en políticas de educación pública con el objetivo de proponer un nuevo sistema de pruebas y rendición de cuentas, que no se base prácticamente en forma exclusiva en una prueba de un solo día y con un alto nivel de riesgo. En octubre de 2022, Raise Your Hands Texas presentará su informe Measure What Matters, con recomendaciones de un grupo de diversos expertos locales y estatales que conforman el Consejo de Measure What Matters.

Entre las recomendaciones iniciales de políticas para la evaluación y responsabilidad, pueden mencionarse:

Evaluación y Rendición de Cuentes Escolares

Las evaluaciones deberían ser una de las tantas herramientas que permitan llevar un registro del avance del estudiante a lo largo del tiempo.

Las evaluaciones deben aportar información para la enseñanza en la clase.

No deberían utilizarse las evaluaciones estatales para decisiones que impliquen un riesgo elevado en relación con los estudiantes.

Debe analizarse la posibilidad de alinear la cantidad de pruebas estatales con los requisitos federales o el uso de evaluaciones alternativas para el nivel de educación secundaria (ACT, SAT, TSIA).

STAAR no debería ser el único factor determinante para las calificaciones de responsabilidad en las escuelas públicas de Texas.

El sistema de rendición de cuentes escolares debería reflejar múltiples indicadores medibles que aporten información sobre la efectividad de las escuelas.

“Si bien estamos orgullosos de los logros que han alcanzado los estudiantes de Texas en las pruebas STAAR con posterioridad a la pandemia, aún queda mucho por hacer para medir los factores que importan, reformar el sistema de rendición de cuentas y evaluación del estado para aportar mejor información a la enseñanza, llevar un registro del avance de los estudiantes, y evaluar de manera más integral el desempeño de escuelas y distritos”, comentó Popinski.

ACERCA DE RAISE YOUR HAND TEXAS

Raise Your Hand Texas apoya las soluciones de políticas públicas que invierten en nuestros estudiantes, alientan la innovación y la autonomía, y mejoran la disposición de las escuelas y la fuerza de trabajo. Para más información, visite www.RaiseYourHandTexas.org

Conéctese con nosotros en Facebook: /RaiseYourHandTexas



Conéctese con nosotros en Twitter: @RYHTexas



Conéctese con nosotros en Instagram: /RaiseYourHandTexas



Conéctese con nosotros en LinkedIn: linkedin.com/company/raise-your-hand-texas/

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Amelia Folkes, APR



Directora de Relaciones Publicas, Raise Your Hand Texas



afolkes@ryht.org

(512) 968-1155