La Dr. Dawn Wright de Esri es seleccionada para formar parte del Programa de Enviados Científicos de EE. UU. 2024

La científica en jefe de Esri formará parte del primer grupo exclusivamente femenino en la historia del programa del Departamento de Estado

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Esri, líder mundial en inteligencia de ubicación, se enorgullece en anunciar la selección por parte del Departamento de Estado de EE. UU. de la científica en jefe de la compañía, la Dra. Dawn Wright, entre cuatro científicos distinguidos para servir como nueva enviada científica de EE. UU. en 2024. A través del programa, científicos e ingenieros eminentes usan su experiencia y redes para forjar conexiones e identificar oportunidades de cooperación internacional sostenida que permitan promover soluciones a desafíos comunes, defender la innovación y demostrar el liderazgo científico y el ingenio técnico de Estados Unidos. Los científicos seleccionados para participar este año constituyen la primera cohorte exclusivamente femenina en la historia del Programa de Enviados Científicos de EE. UU.





“Me siento muy emocionada y honrada de servir en este primer grupo exclusivamente femenino de Enviadas Científicas del Departamento de Estado de EE. UU., con mujeres tan absolutamente increíbles, incluida mi amiga Sian Proctor”, contó la Dra. Wright. “También estoy muy orgullosa y espero seguir los pasos de dos de mis mentoras, quienes fueron enviadas científicas anteriormente, la Dra. Jane Lubchenco y la Dra. Margaret Leinen”.

La Dra. Wright es autora y colaboradora en algunas de las publicaciones más relevantes sobre tecnología de sistemas de información geográfica marina (SIG). Además, es miembro electa de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Ingeniería, así como de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias. En 2022, Wright sirvió como especialista de misión para un descenso histórico de casi 36 000 pies hacia el Océano Pacífico para capturar imágenes y datos del Challenger Deep, el punto más profundo conocido del océano que se conoce en la Tierra. Wright fue una de las pocas personas, y la primera persona negra, en visitar el Challenger Deep, ubicado dentro de la Fosa de las Marianas. La expedición produjo una serie sin precedentes de mapas y datos detallados del lugar más profundo de la Tierra.

“Espero ampliar el trabajo de sostenibilidad en los océanos de los países y socios organizacionales que el Departamento de Estado ya había identificado como puntos de contacto de colaboración con Esri y los distribuidores de Esri”, continuó la Dra. Wright. “Será una manera maravillosa de hacer verdaderos avances”.

El Programa de Enviados Científicos de EE. UU. fue establecido por el Secretario de Estado en 2010. Al igual que los 30 predecesores, la Cohorte 2024 viajará como ciudadanos estadounidenses privados para interactuar a nivel internacional con la sociedad civil y con interlocutores gubernamentales. Los Enviados Científicos ayudan a informar al Departamento de Estado, a otras agencias gubernamentales de los EE. UU. y a la comunidad científica sobre las oportunidades de cooperación científica y tecnológica.

El Departamento de Estado seleccionó la cohorte de 2024 para aprovechar su experiencia en cuestiones clave que enfrenta el mundo hoy, incluida la inteligencia artificial, la energía de fusión, el uso civil del espacio y la sostenibilidad de los océanos.

La Dra. Wright se une a sus compañeras de cohorte, la Dra. Rumman Chowdhury; la Dra. Stephanie “Steffi” Diem; y la Dra. Sian Proctor para el programa de 2024.

Para obtener más información sobre cómo trabajan la Dra. Dawn Wright y Esri para avanzar en la ciencia utilizando la tecnología, visite esriurl.com/scicomm.

