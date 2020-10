La división Marine de Starr lanza el programa de control de pérdidas del sistema de gestión de terminales

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Starr Marine, una división de Starr Insurance Companies, ha lanzado un completo programa de evaluación del sistema de gestión de terminales (TMS en sus siglas en inglés), diseñado para ayudar a los clientes de Starr a identificar y reducir los riesgos especiales de las operaciones de las terminales marítimas de todos los tamaños.

El programa TMS, desarrollado en colaboración con expertos de la industria, es una herramienta patentada creada para medir las operaciones de las terminales en comparación con las mejores prácticas de la industria. Con la ayuda de peritos navales independientes, el Equipo de servicios de control de pérdidas marinas de Starr colabora con el equipo directivo de la terminal para llevar a cabo una evaluación y revisión minuciosa in situ de los procedimientos operativos, de mantenimiento y de seguridad.

La evaluación proporciona a los clientes una puntuación de referencia y recomendaciones detalladas para mejorar las iniciativas de gestión de riesgos y los planes de control de pérdidas para sus operaciones.

“Nuestros esfuerzos para desarrollar la herramienta TMS son anteriores a la reciente oleada de pérdidas portuarias de gran repercusión”, señala Matthew Davis, vicepresidente senior y director de Starr Marine. “Sucesos como estos, sin embargo, son un recordatorio de por qué es fundamental el enfoque de control de pérdidas de Starr para la forma en la que trabajamos con nuestros clientes – para prevenir las pérdidas antes de que ocurran”, concluye.

Acerca de Starr Insurance Companies

Starr Insurance Companies (o Starr) es el nombre comercial en todo el mundo de las empresas operadoras de asistencia en viajes y seguros, y filiales, de Starr International Company, Inc. y para el negocio de inversión de C.V. Starr & Co., Inc. y sus filiales. Starr es una organización líder en seguros e inversiones con presencia en seis continentes. A través de sus empresas operadoras de seguros, Starr ofrece productos de seguros de bienes inmuebles, siniestros, accidentes y salud, así como una gama de coberturas especiales para seguros de aviación, marinos, energía y exceso de siniestralidad. Las filiales de la compañía de seguros Starr con sede en EE. UU., Bermudas, China, Hong Kong, Singapur, Reino Unido y Malta tienen todas la calificación “A” (Excelente) de A.M. Best. El consorcio Lloyd de Starr tiene una calificación “A+” (fuerte) de Standard & Poor’s.

Visítenos en www.starrcompanies.com o síganos en LinkedIn y Twitter.

