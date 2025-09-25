La DCO y los Estados Miembro se unen a través de WE-Elevate para impulsar las empresas lideradas por mujeres en la economía digital

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--La Organización de Cooperación Digital (DCO), la primera organización intergubernamental internacional independiente del mundo dedicada a impulsar las economías digitales inclusivas y sostenibles, anunció la expansión de su programa WE-Elevate a todos los Estados Miembro en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA80) en Nueva York.









Desarrollado por la DCO en apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) lideradas por mujeres, WE-Elevate es un programa transformador de desarrollo de capacidades diseñado para ayudar a las emprendedoras a participar plenamente en la economía digital. Implementado en Ruanda, el programa ya ha generado resultados tangibles, lo que permite que las MIPYMES lideradas por mujeres mejoren sus habilidades digitales, formalicen sus operaciones y se extiendan a nuevos mercados.

WE-Elevate combina módulos de aprendizaje en línea, orientación y acceso a plataformas globales de comercio electrónico para proporcionales a las emprendedoras habilidades digitales, financieras y empresariales. El programa está diseñado para guiar a las empresas desde operaciones presenciales hasta operaciones en línea mediante capacitación personalizada y paso a paso, y desde la preparación digital básica hasta la habilitación del comercio electrónico transfronterizo. De esta manera, ayuda a las MIPYMES lideradas por mujeres a formalizar sus operaciones, ampliar su cartera de clientes y generar empleo sostenible.

Como comentario sobre la exitosa expansión, la Secretaria General de la DCO, Deemah AlYahya, afirmó: “WE-Elevate va más allá de las mujeres que crean empresas; se trata de que las naciones desarrollen un nuevo contrato social para la era digital. Es un nuevo multilateralismo en acción: los Estados Miembro se unen para garantizar que la economía digital no profundice las brechas, sino que se convierta en un puente para que las mujeres tengan acceso a las oportunidades. De Kigali a Kuwait, de Lagos a Lahore, hemos visto cómo una mujer que accede a la tecnología digital puede transformar una familia, una comunidad y, en última instancia, una nación. Al expandir WE-Elevate a todos nuestros Estados Miembro, elegimos un futuro en el que la inclusión no sea una cuestión de último momento, sino la propia base de la prosperidad digital para todos”.

WE-Elevate es una iniciativa clave de la Organización de Cooperación Digital (DCO) que transforma a las MIPYMES presenciales lideradas por mujeres en marcas digitales en línea. Con habilidades en comercio electrónico, las participantes acceden a los mercados globales de comercio electrónico, la inclusión financiera y un crecimiento escalable. Este programa también impulsa la contribución de la DCO a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) de las Naciones Unidas, en particular el SDG 5 (Igualdad de género) y el SDG 8 (Trabajo decente y crecimiento económico).

Ya está abierto el plazo de solicitud para las MIPYME elegibles de todos los Estados Miembro de la DCO. Las emprendedoras pueden postularse para manifestar su interés en: https://dco.org/we-elevate-application/ y comenzar su viaje de aprendizaje para transformarse en marcas digitales que escalan a nivel global.

Fuente: AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Ahmed Bayouni



Media@dco.org