La Cumbre de desarrolladores y tecnología de Esri presenta un programa ampliado para reflejar el crecimiento del desarrollo geoespacial

El 20.° año del principal evento para desarrolladores da la bienvenida a arquitectos y administradores de sistemas, ingenieros DevOps y de seguridad, y constructores

REDLANDS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--El 11 de marzo de 2025, Esri, líder mundial en tecnología de sistemas de información geográfica (SIG), organiza la Cumbre de desarrolladores y tecnología en Palm Springs, California.





Durante los últimos 20 años, el evento, que anteriormente se conocía como la Cumbre de desarrolladores de Esri, ha evolucionado significativamente para apoyar la creciente comunidad de usuarios de Esri de desarrolladores, arquitectos de sistemas y administradores, DevOps e ingenieros de seguridad y constructores. Los asistentes de este año pueden esperar una gama ampliada de contenidos técnicos que cubren las últimas herramientas para desarrolladores e implementaciones de TI. Los asistentes a la conferencia de este año aprenderán a realizar lo siguiente:

Aprovechar los últimos SDK, bibliotecas de código abierto y servicios de datos de Esri para crear soluciones espaciales de vanguardia.

Diseñar y gestionar sistemas SIG empresariales que sean escalables, eficaces y seguros.

Configurar soluciones personalizadas y ampliar y automatizar sistemas utilizando SDK de ArcGIS Maps, secuencias de comandos, API y ArcGIS Location Services.

Integrar ArcGIS con otras tecnologías, como la IA, en toda la empresa.

Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer al personal de desarrollo de Esri, asistir a diversas sesiones y demostraciones técnicas, participar en formación práctica y asistir a presentaciones de usuarios.

QUÉ: Cumbre de desarrolladores y tecnología de Esri

DÓNDE: Centro de Convenciones de Palm Springs, Palm Springs, CA.

CUÁNDO: del martes 11 al viernes 14 de marzo de 2025.

Si está interesado en asistir a la Cumbre de desarrolladores y tecnología de Esri, póngase en contacto con el equipo de relaciones con los medios de comunicación de Esri en media.help@esri.com.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado de software de sistemas de información geográfica (SIG), inteligencia de localización y cartografía, ayuda a sus clientes a liberar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y empresariales. Fundada en 1969 en Redlands, California, EE. UU., el software de Esri está implantado en cientos de miles de organizaciones de todo el mundo, incluidas empresas de la lista Fortune 500, organismos gubernamentales, instituciones sin fines de lucro y universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que ofrecen asistencia local en más de 100 países de los seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología y el análisis geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras que aprovechan un enfoque geográfico para resolver algunos de los problemas más complejos del mundo situándolos en el contexto crucial de la localización. Visítenos en esri.com.

