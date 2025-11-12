"La crisis climática es una crisis de salud": indígenas se enfrentaron con agentes en la cumbre COP30 

La cumbre COP30 de Brasil, uno de los eventos climáticos más relevantes del año, se vio marcada por enfrentamientos entre manifestantes indígenas y agentes de seguridad.

Los hechos ocurrieron cuando diferentes delegaciones indígenas intentaron expresar sus demandas sobre la protección de la Amazonía y la defensa de sus territorios ancestrales, reclamando mayor participación en los acuerdos sobre cambio climático.

Los enfrentamientos indígenas COP30 Brasil dejaron al menos tres personas heridas, según reportes preliminares.

Según testigos, los manifestantes trataban de acercarse al recinto donde se desarrollaba la cumbre en busca de diálogo directo con líderes mundiales, pero fueron impedidos por un despliegue policial.

El incidente refleja el incremento de las protestas indígenas en Latinoamérica, especialmente cuando se trata de defender derechos sobre la tierra y exigir un papel activo contra el calentamiento global.

Indígenas reclaman participación en decisiones ambientales

Las comunidades indígenas han insistido en su papel clave para frenar la deforestación en la Amazonía y mantener el equilibrio ecológico.

Sin embargo, resienten que sus voces no siempre son escuchadas en escenarios internacionales. Organizaciones civiles denuncian que la represión de la protesta puede agravar conflictos y perjudicar la legitimidad de los acuerdos climáticos.

Las tensiones entre autoridades y comunidades indígenas no son un hecho aislado. Experiencias similares se vivieron durante la protesta en la COP27 en Egipto donde sectores excluidos reclamaron presencia activa en la toma de decisiones.

El gobierno de Brasil aún no se ha manifestado oficialmente sobre el incidente, mientras defensores de derechos humanos piden investigación y respeto al derecho a la protesta pacífica.