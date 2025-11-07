La Corte Suprema de EEUU respalda medida de Trump que elimina la opción de género “X” en pasaportes

La Corte Suprema de Estados Unidos aprobó la orden del gobierno de Donald Trump que obliga a identificar a los solicitantes de pasaportes únicamente por su sexo biológico, en lugar de su identidad de género.

La resolución representa un nuevo revés para los derechos de las personas transgénero y no binarias, y refuerza la línea conservadora del máximo tribunal estadounidense.

La medida deriva de una orden ejecutiva emitida por Trump en enero, poco después de su regreso a la Casa Blanca, mediante la cual se estableció que el gobierno solo reconocerá los géneros masculino y femenino en documentos oficiales. Con esta decisión, se elimina la categoría “X”, que permitía a las personas no binarias identificarse con un tercer género en los pasaportes de Estados Unidos.

Organizaciones de derechos humanos y activistas LGBTQ+ han expresado su preocupación, argumentando que la medida constituye un retroceso en la inclusión y el reconocimiento de la diversidad de género en el país.