La Corte de EEUU archiva el caso de la novia de Epstein

En un movimiento que ha causado revuelo en el ámbito judicial de Estados Unidos, el tribunal federal del Segundo Circuito decidió archivar el caso de la novia de Jeffrey Epstein, poniendo fin a uno de los procesos más observados en torno a los delitos sexuales vinculados al difunto magnate. Con esta decisión, la corte rechaza la apelación presentada y entierra el caso lejos del escrutinio público, impidiendo que se conozcan nuevos detalles sobre la red de abuso en la que Epstein estuvo involucrado.

La polémica ha girado en torno a si la acusada, conocida públicamente como la ex pareja sentimental y colaboradora de Jeffrey Epstein, debía enfrentar nuevas investigaciones o juicios al respecto. Diversos sectores de la sociedad civil, así como víctimas, han expresado su preocupación ante la falta de transparencia del proceso judicial y la dificultad para obtener justicia en casos que involucran figuras de alto perfil.

Este fallo judicial ha sido criticado por activistas de derechos humanos, quienes advierten que archivar el caso podría sentar un precedente en el trato de delitos sexuales, principalmente cuando hay personas poderosas involucradas. Además, limita el acceso de la opinión pública a información relevante y pone en entredicho la eficiencia del sistema judicial estadounidense para lidiar con casos de alto impacto mediático y social.