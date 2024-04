La Conferencia de Usuarios Boomi World 2024 contará con la presencia de Deion “Coach Prime” Sanders

Boomi organizará nuevamente su principal conferencia anual presencial, que reúne a una comunidad mundial de entusiastas de la IA, la integración y la automatización.

CONSHOHOCKEN, Pensilvania–(BUSINESS WIRE)–Boomi™, el líder en integración y automatización inteligente, se complace en anunciar el regreso de Boomi World. El esperado evento de la industria tendrá lugar del 6 al 9 de mayo de 2024 en el Sheraton Denver Downtown Hotel en Denver (Colorado). La edición 2024 de Boomi World promete ser una experiencia transformadora, que reunirá a líderes de la industria, expertos en tecnología y profesionales visionarios para explorar las últimas tendencias e innovaciones en IA, integración y automatización.









Presentado por la experimentada corresponsal de la industria tecnológica Lisa Martin, Boomi World 2024 contará con la presencia de prestigiosos ponentes invitados, entre ellos:

Deion Sanders, entrenador de fútbol americano universitario y miembro del Salón de la Fama del Fútbol Profesional

Jeff Lischett, director de Sistemas de Información de Tropicana

Brett Wilson, director de Sistemas de Información de la Cruz Roja Australiana

Kate Stables, directora de Tecnología de Fever-Tree

Nicki Brock, directora sénior de Aplicaciones Empresariales de KORE Wireless

Karen Dosanjh, directora de Marketing de OSI Digital

John Santoro, analista director sénior de Gartner

Shawn Rogers, director ejecutivo de BARC US

Shari Lava, directora de Investigación/analista de IDC

Steve Lucas, director ejecutivo de Boomi

Ed Macosky, director de Producto y Tecnología de Boomi

Matt McLarty, director técnico de Boomi; ¡y muchos más!

En Boomi World 2024, los asistentes tendrán la oportunidad de experimentar el poder de la conexión impulsada por la IA. Los clientes y socios de Boomi descubrirán cómo la plataforma de integración y automatización inteligente de Boomi ayuda a las organizaciones a gestionar la complejidad de la tecnología de la información, impulsar la innovación radical y sincronizar todo, en todas partes.

Puntos destacados del evento:

1. Agenda robusta

Boomi World 2024 cuenta con una agenda dinámica y completa, con sesiones que invitan a la reflexión, talleres prácticos y paneles de discusión atractivos. Los asistentes tendrán la oportunidad de sumergirse en los últimos avances en tecnología de integración, mejores prácticas y casos de éxito de empresas con visión de futuro de todos los sectores que han transformado sus organizaciones con Boomi.

2. Deion Sanders, como invitado especial

Boomi da la bienvenida a Deion Sanders, alias “Coach Prime”, como disertante invitado especial.

Como entrenador principal de 2020 a 2022, Sanders llevó a la Universidad Estatal de Jackson (JSU) a dos campeonatos consecutivos de la Conferencia Atlética del Sudoeste (SWAC), y ganó dos veces consecutivas los honores de Entrenador del Año de la SWAC. Durante su paso por JSU, los Tigers tuvieron un récord de 27-6, incluida una temporada regular perfecta en 2022. En 2021, fue nombrado Entrenador del Año Eddie Robinson.

Sanders es miembro del Salón de la Fama del Fútbol Profesional, dos veces campeón de la Super Bowl y ocho veces Pro Bowler. Jugó 14 años en la NFL para los Atlanta Falcons, San Francisco 49ers, Dallas Cowboys, Washington Commanders y Baltimore Ravens. Sanders es la única persona en la historia del deporte profesional que disputó al mismo tiempo en las Series Mundiales y en la Super Bowl.

Una vez retirado del deporte profesional, Sanders se convirtió en analista de CBS Sports y NFL Network, y ahora ofrece sus puntos de vista y opiniones en el Pro Football Show de Barstool Sports. Ha producido o participado en diversos programas de televisión, como Tiny House Nation, Grandfathered, Moesha, Running Wild With Bear Grylls, Lip Sync Battle, The League, 30 For 30: Deion’s Double Play, Deion’s Family Playbook y, más recientemente, Coach Prime, una serie documental en Prime Video que sigue a Sanders y su trayectoria en el fútbol universitario.

3. Anuncios exclusivos

Sea el primero en conocer las últimas novedades de productos y plataformas, la hoja de ruta y las iniciativas estratégicas de Boomi. Boomi World 2024 incluirá anuncios exclusivos que configurarán el futuro de la IA, la integración y la automatización.

4. Formación previa a la conferencia y Cumbre de socios

A partir del 6 de mayo, Boomi World ofrecerá cursos opcionales de Formación previa a la conferencia de uno y dos días, con certificación. Habrá sesiones pormenorizadas que abarcarán los distintos servicios de la plataforma Boomi, como la integración, la arquitectura en tiempo de ejecución, la gestión de API y Master Data Hub.

La Cumbre de socios de Boomi, que tendrá lugar el 7 de mayo, ofrece a los socios una visión exclusiva del futuro del ecosistema Boomi. En ese encuentro, los socios podrán echar un vistazo a los próximos anuncios y acceder a recursos de salida al mercado diseñados para impulsar el crecimiento al tiempo que ayudan a los clientes a conectar, automatizar y modernizar su entorno digital de forma más rápida y sencilla.

5. Más de 40 sesiones de trabajo

Boomi World ofrecerá más de 40 sesiones temáticas centradas en estos cuatro temas:

Los Hands-On Labs ofrecerán a los asistentes la oportunidad de explorar las novedades de la plataforma Boomi, utilizar la IA de forma creativa y aprender acerca de la generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés), incluido cómo configurar una RAG con Boomi.

Sesión para desarrolladores/técnicos, que incluirá charlas sobre casos de uso habituales en integración, supervisión en tiempo de ejecución, estrategias de gestión de errores, gestión de datos maestros y soluciones “Boomi on Boomi”.

Sesión para directores de Sistemas de Información y ejecutivos, dirigida a asistentes ejecutivos o cualquier persona interesada en temas diseñados para atraer a los directores de sistemas de información, que contará con debates sobre gestión de riesgos, seguridad de la plataforma Boomi y preparación para la IA.

Sesión de Innovación, que incluirá una amplia gama de reuniones de clientes, socios, analistas del sector y expertos en tecnología Boomi diseñadas para mostrar las múltiples formas en que la plataforma Boomi puede utilizarse para conectar y transformar las organizaciones.

6. Oportunidades de establecimiento de contactos

Conéctese con profesionales de su misma visión, expertos de la industria y socios de Boomi durante las sesiones de “networking” dedicadas. Boomi World 2024 ofrece una plataforma única para fomentar la colaboración, compartir ideas y construir relaciones valiosas dentro de la comunidad de integración, automatización y conectividad.

Patrocinadores:



Agradecemos especialmente a los socios patrocinadores de Boomi por ayudar a hacer posible Boomi World 2024, incluidos Cognizant e Infosys como patrocinadores Diamante, y Apica, Kitepipe, LTIMindtree, R Systems, TCS y United Techno como patrocinadores Platino.

Inscripción:



La inscripción ya está abierta. Reserve su plaza en Boomi World 2024 visitando BoomiWorld.com.

Para participar en la conversación sobre Boomi World en las redes sociales, utilice #BoomiWorld.

