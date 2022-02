La compañía energética internacional Equinor se une al Center for Hydrogen Safety en un momento de creciente demanda de hidrógeno

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–El Center for Hydrogen Safety (CHS) – la autoridad mundial en el uso seguro del hidrógeno y su educación – ha anunciado la adición de la empresa de energía Equinor a su lista de organizaciones miembros. Con sede en Stavanger (Noruega), Equinor es una empresa líder en el mundo comprometida con el suministro de energía asequible para las sociedades y con la adopción de un papel de liderazgo en la transición energética mediante la optimización de su cartera de petróleo y gas, la aceleración del crecimiento de las energías renovables y el desarrollo pionero de las cadenas de valor de la captura de carbono y el hidrógeno.

“Equinor reconoce el potencial del hidrógeno para abastecer la creciente demanda mundial de energía y entiende que la seguridad es fundamental para su adopción global”, comenta Nick Barilo, director ejecutivo del CHS. “Aprecio la amplia experiencia y los conocimientos que Equinor aporta a la CHS y anticipo que sus contribuciones tendrán un impacto significativo hacia la transición segura y adecuada de los sistemas energéticos al hidrógeno”, añade.

La afiliación de Equinor completa una lista ya impresionante de más de 70 organizaciones líderes en el mundo comprometidas con el uso seguro del hidrógeno y el intercambio de conocimientos.

Equinor participa en las primeras oportunidades de convertir el gas natural en hidrógeno con bajas emisiones de carbono, capturando y almacenando el CO 2 , y la energía renovable en hidrógeno verde. Entre sus proyectos actuales están H2H Saltend, H2morrow steel y NortH2.

“Sobre la base de 50 años de experiencia en el sector del petróleo y el gas, Equinor está haciendo la transición para convertirse en una empresa de energía amplia, y la seguridad para las personas y el medio ambiente está en la vanguardia de todo lo que hacemos”, señala Henrik Solgaard Andersen, vicepresidente de la unidad de hidrógeno global de Equinor. “El hidrógeno será clave para alcanzar las emisiones netas cero para las sociedades y las empresas, y Equinor está desarrollando una cartera de proyectos de hidrógeno en Europa y Estados Unidos. Compartir nuestra experiencia con compañeros y proveedores y aprender de los demás será vital para garantizar una producción y un uso seguros y fiables del hidrógeno. Estoy muy satisfecho de que nos hayamos unido a la comunidad del Center for Hydrogen Safety”, concluye.

Establecido en 2018, el CHS es una comunidad técnica del American Institute of Chemical Engineers (AIChE). Los beneficios de los miembros de CHS incluyen el acceso a conferencias y grupos de trabajo, orientación sobre seguridad, formación y talleres, y un foro global para abordar cuestiones emergentes y soluciones técnicas de impacto.

Acerca del Center for Hydrogen Safety

El Center for Hydrogen Safety (CHS) es una organización de miembros corporativos sin ánimo de lucro, imparcial y políticamente neutral que promueve el funcionamiento, la manipulación y el uso seguros del hidrógeno y de los sistemas de hidrógeno en todas las instalaciones y aplicaciones. La CHS, una comunidad técnica global dentro del American Institute of Chemical Engineers (AIChE), se basa en la experiencia técnica de AIChE, su Center for Chemical Process Safety (CCPS) y las organizaciones asociadas para identificar y abordar los problemas relacionados con el uso seguro del hidrógeno como portador de energía sostenible, en aplicaciones comerciales e industriales, y las tecnologías de hidrógeno y pilas de combustible. Visite el sitio web de la CHS para obtener más información o suscríbase al boletín técnico “The Elemental” de la CHS aquí.

Acerca de Equinor

Equinor desarrolla soluciones para los sectores del petróleo, el gas y las nuevas energías de hoy y de mañana, transformando los recursos naturales en energía para las personas y apoyando el progreso de la sociedad. Equinor cuenta con más de 40 años de experiencia en el desarrollo de yacimientos petrolíferos y gasísticos en la plataforma continental noruega y actualmente opera en más de 30 países diferentes. Con sede en Stavanger (Noruega), la empresa cotiza en las bolsas de Nueva York y Oslo y cuenta con unos 22.000 empleados en todo el mundo.

Acerca del AIChE

El AIChE es una asociación profesional con más de 60.000 miembros en más de 110 países. Sus miembros trabajan en empresas, universidades y administraciones públicas utilizando sus conocimientos de los procesos químicos para desarrollar productos seguros y útiles en beneficio de la sociedad. A través de sus variados programas, el AIChE sigue siendo un punto de encuentro para el intercambio de información en la frontera de la investigación en ingeniería química en áreas como la nanotecnología, la sostenibilidad, los combustibles de hidrógeno, la ingeniería biológica y medioambiental y la seguridad de las plantas químicas. Puede obtener más información sobre el AIChE en www.aiche.org. Conozca la declaración IDEAL del AIChE sobre equidad, diversidad e inclusión en www.aiche.org/IDEAL.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

