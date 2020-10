“La columna contra Xiomara Castro no tiene vigencia y ya no pienso eso”: César Indiano

El escritor hondureño, César Indiano, quien reside en Barcelona, España, desautorizó el uso de su artículo escrito en el 2012, donde ataca a la entonces candidata del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Xiomara Castro de Zelaya.

El documento periodístico publicado en Diario La Prensa causó un repudio generalizado, ya que Indiano atacó duramente a Castro de Zelaya por su condición de mujer.

La columna ha vuelto a circular en las redes sociales hace unas semanas con el objetivo de atacar a la líder de oposición, obligando a Indiano a aclarar que se trata de un artículo escrito hace ocho años.

Fue por medio de un video colgado en su cuenta de Facebook que Indiano de forma contundente indicó que ya no piensa igual y que le sorprende que la columna sea compartida como una opinión vigente, manipulando a las masas.

“Me preocupa que una columna que circula en redes sociales referida a algo que yo opiné de manera desaforada hace aproximadamente cinco años, de la señora honorable Xiomara Castro. Debo admitir que en aquel momento yo escribí esta columna impulsado por unas pasiones demasiado descontroladas”, dijo el escritor hondureño que trabajó para varios medios en Honduras.

Asimismo, enfatizó que en el trayecto de su vida ha madurado su forma de escribir y pensar, y lo que redactó en aquel momento en contra de la exprecandidata de Libre carece de vigencia y ya no piensa igual.

Indiano aprovechó el Facebook Live para explicar que las opiniones políticas son variables y no son contantes, ya que se adecuan a lo que vaya pasando.

“Fui demasiado duro con una dama que tiene todo el derecho cívico de lanzarse a la presidencia con la bandera ideológica que ella quiera. Las opiniones políticas son variables no son constantes porque la pelea política es constante y las percepciones de los políticos y sociólogos varían según lo que vaya pasando”, manifestó el escritor hondureño.

En tono firme, acotó que ha cambiado su forma de vivir, pensar y sobre todo ha cambiado su forma de escribir, y que hoy en día no sería capaz de tomar una pluma para ofender la dignidad de una persona.

“Debo admitir que en aquel momento que escribí la columna de Xiomara Castro era una persona muy impulsiva para escribir, yo he venido un poquito madurando mi manera de vivir y también mi manera de escribir y mi forma de pensar. Ya no me considero un autor impulsivo ni una persona capaz de tomar la pluma para ofender la dignidad de una persona independientemente si tengo coincidencia política o no con esta persona”, apuntó.

Indiano desautorizó el uso de esa columna, aseverando que carece de vigencia y ya no piensa de esa manera de Xiomara Castro de Zelaya, quien es la actual precandidata del Partido Libre.

“Quiero admitir y sobretodo aclarar que la columna que ahora circula como una virulenta ataque a la persona de Xiomara Castro no tiene vigencia yo la desautorizo completamente porque ya no pienso eso”, manifestó.

El escritor, fue un duro critico de la administración del expresidente Zelaya, y apoyó abiertamente el Golpe de Estado en el 2009.

“Yo apoye a la derecha en el 2009 cuando sacaron a Zelaya, pero fui ingenuo al creer que esta misma derecha iba a respaldar la legitimidad constitucional y democrática que teníamos hasta el 2014 y que se tenia que remozar en el 2017 con las elecciones fraudulentas que se celebraron en el 2017 donde claramente el hombre que hoy gobierna no ganó las elecciones”, dijo al hablar sobre la crisis social y política que vivió Honduras en el 2009 y 2017.

“Eso me desilusionó mucho porque lo que note que la derecha es una derecha deshonesta una derecha codiciosa y una derecha completamente traicionera a los valores cívicos de la democracia, fue en ese momento cuando yo entendí de que yo no podía comulgar con una derecha corrupta”, manifestó tajantemente Indiano.