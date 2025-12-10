La cocina italiana, primer estilo gastronómico en ser reconocido como patrimonio cultural por la UNESCO

Italia celebra un hito histórico: su cocina nacional ha sido reconocida por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial, convirtiéndose en el primer estilo gastronómico completo en recibir este honor. La noticia fue confirmada este miércoles por la primera ministra, Giorgia Meloni, quien destacó que este reconocimiento honra la identidad y la tradición del país.

“El acto de cocinar en Italia trasciende la simple necesidad nutricional para convertirse en una práctica cotidiana compleja y estratificada”, señaló Pier Luigi Petrillo, editor de la propuesta enviada a la UNESCO. El reconocimiento culmina una campaña de tres años del Ministerio de Agricultura para proteger las formas tradicionales de cultivar, preparar y servir alimentos en Italia.

Este logro llega en un contexto en el que el país ha combatido la proliferación de productos de comida “falsa” que imitan sus recetas, desde salsas preenvasadas hasta aceite de oliva y otros productos con nombres italianos que no cumplen los estándares auténticos.

El ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, señaló que el reconocimiento no solo es motivo de orgullo, sino también una herramienta para proteger el “Made in Italy”, valorizar los productos nacionales y generar nuevas oportunidades de empleo y riqueza en las distintas regiones del país.

Con esta designación, la cocina italiana se consolida como un símbolo cultural global, que combina tradición, identidad y riqueza gastronómica.