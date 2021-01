La Central Eléctrica del Condado de Montgomery Entra en Operación Comercial con la Tecnología de Mitsubishi Power, lo Que Permite una Energía Más Limpia Hoy Mismo

Las turbinas de gas natural de alta eficacia mejorarán la fiabilidad, reducirán las emisiones y recortarán los costos de los clientes

En el futuro, las turbinas podrán funcionar con hidrógeno y producirán cero emisiones de carbono

LAKE MARY, Florida–(BUSINESS WIRE)–La Central eléctrica del condado de Montgomery de Entergy Texas, Inc. entró en operación comercial el 1 de enero con dos turbinas de gas de clase avanzada y refrigeradas por aire de la Serie G (G-Series Air-Cooled, GAC) de Mitsubishi Power para aportar 993 megavatios (MW) de electricidad fiable y más limpia al sudeste de Texas.





Conforme al compromiso de Entergy Corporation (NYSE: ETR) con el cuidado del medioambiente, Entergy Texas eligió las turbinas de gas de alta eficacia de Mitsubishi Power. En la actualidad, las empresas están analizando la integración de la tecnología de turbinas de gas habilitadas para hidrógeno para descarbonizar la generación de energía en las empresas de servicios públicos de Entergy en Texas y otros tres estados a través de una colaboración anunciada en septiembre de 2020.

Mitsubishi Power está entregando todas sus turbinas de gas de clase avanzada con capacidad incorporada para funcionar con una mezcla de hasta el 30 % de hidrógeno y el 70 % de gas natural. Estas turbinas de gas ofrecen la posibilidad de funcionar con hasta el 100 % de hidrógeno en el futuro.

“ Nos complace que la planta haya alcanzado la operación comercial mucho antes de lo previsto y que ahora utilice la tecnología de turbinas de gas de clase avanzada de Mitsubishi Power para obtener una energía más limpia y eficaz que satisfaga nuestra creciente demanda”, afirmó Sallie Rainer, presidenta y directora ejecutiva de Entergy Texas. “ La nueva planta proporciona una mayor fiabilidad, una energía más limpia y un importante ahorro en los costos para nuestros clientes”.

Las turbinas de gas de la Serie G de la central de Montgomery son la 93.ª y la 94.ª que entran en operación comercial en todo el mundo y se unen así a una flota que ha demostrado 5,7 millones de horas reales de funcionamiento. Para Entergy, son la quinta y la sexta que alcanzan la operación comercial y se unen a las de la central eléctrica de Lake Charles de 994 MW y a las de J. Wayne Leonard de 980 MW, de Entergy Louisiana.

Paul Browning, presidente y director ejecutivo de Mitsubishi Power Americas, manifestó: “ Entergy mantiene un compromiso impresionante con el cuidado del medioambiente, y estamos orgullosos de formar parte de su progreso hacia la reducción de emisiones y el avance hacia un futuro más sostenible. Esperamos con ansias nuestra colaboración continua para generar energía más limpia. Juntos, estamos creando un Cambio en materia de energía”.

Información adicional

Haga clic a continuación para obtener más información sobre cómo Mitsubishi Power Americas brinda soluciones de descarbonización a los clientes:

Acerca de Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Americas, Inc., con sede en Lake Mary, Florida, emplea a más de 2000 expertos y profesionales en generación de energía, almacenamiento de energía y soluciones digitales. Nuestros empleados se centran en brindar a los clientes la capacidad de combatir el cambio climático de manera asequible y confiable y a la vez que promueven la prosperidad humana en toda América del Norte y del Sur. Las herramientas de generación de energía renovable de Mitsubishi Power incluyen tecnologías con gas natural, vapor, energía aeroderivada, geotérmica, distribuida, controles ambientales y servicios. Las herramientas de almacenamiento de energía incluyen hidrógeno ecológico y sistemas de almacenamiento de energía de baterías. Mitsubishi Power también ofrece herramientas digitales que permiten el funcionamiento autónomo y el mantenimiento de los recursos energéticos. Mitsubishi Power, Ltd. es una subsidiaria de propiedad absoluta de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Con sede en Tokio, Japón, MHI es uno de los principales fabricantes de maquinaria pesada de todo el mundo, con negocios en ingeniería y fabricación en las áreas de energía, infraestructura, transporte, aeroespacial y defensa. Para obtener más información, visite el sitio web de Mitsubishi Power Americas y síganos en LinkedIn.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Sharon Prater



+1 407-688-6200



Sharon.Prater@amer.mhps.com