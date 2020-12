La Casa Blanca ordena al comisionado de la FDA autorizar la vacuna de Pfizer o renunciar

La Casa Blanca ordenó este viernes al comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), Steven Hahn, autorizar el uso de la vacuna de Pfizer o interponer su renuncia.

Hahn, tiene hasta las 12:00 de la noche de este viernes para dimitir o aprobar la comercialización del fármaco en los EEUU.

The Washington Post y The New York Times y Axios hicieron eco de la ordenanza que da un ultimátum al comisionado citando a personas conocedores de la tensa situación que se vive en la Casa Blanca por el tema de la vacuna.

“Si bien inicialmente tenían planeado hacerlo el sábado por la mañana, ahora probablemente suceda a última hora de este viernes”, detallan los medios estadounidenses.

A la ordenanza por parte de la Casa Blanca se suman las declaraciones de Donald Trump, quien pidió el jueves aprobar de inmediato el antídoto.

El gobernante en tono molesto, calificó de lenta y burocrática a la FDA y mencionó que caso 300 mil personas han muerto por el contagio, haciendo referencia a la tardanza de su aprobación.

El Comité de asesores de la FDA aprobaron el uso de la vacuna de Pfizer y aunque la vortación no es vinculante se esperaba que el sábado el ente anunciada su certificación de emergencia.

“Tras el resultado positivo de la reunión del comité asesor de ayer con respecto a la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos informó al patrocinador que trabajará rápidamente para finalizar y emitir una autorización de uso de emergencia. La agencia también ha notificado a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y a Operation Warp Speed, para que puedan ejecutar sus planes para la distribución oportuna de la vacuna”, pormenorizó en un comunicado de prensa la FDA sobre la autorización.

Por su parte, el secretario de Salud Alex Azar, anunció que en pocos días se daría la autorización de la dosis de las vacunas.