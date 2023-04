La Casa Blanca, Los Ángeles Times y otros se suman a no pagar la verificación Twitter Blue

Varias cuentas con millones de seguidores se han sumado a no pagar la verificación Twitter Blue, rechazando los beneficios del pago mensual de mil dólares.

La Casa Blanca, Los Ángeles Times, Insider, LeBron James Chrissy Teigen y otros decidieron desafiar al multimillonario Elon Musk.

Con la decisión de prescindir de la verificación Twitter Blue las cuentas perderán prioridad en los resultados de las búsquedas y el número máximo de caracteres por publicación no aumentará.

El programa busca el cobro a empresas y organización, dando una insignia dorada para marcas y compañías; una insignia gris para los gobiernos.

La decisión del uso de Twitter Blue se derivaría de la decisión de Elon Musk de renunciar la tarifa para sus 500 clientes publicitarios más grandes y las diez mil marcas, compañías y organizaciones más seguidas.

El primero medio en decir no a la verificación fue The New York Times, este medio calificó en cobro como un apocalipsis de cheques azules.

Al prestigioso medio internacional le siguen la Casa Blanca, ente gubernamental que confirmó que no se inscribiría en el programa de monitoreo de Twitter Blue. “Hay ensayos en curso para el programa que estamos monitoreando, pero no nos inscribiremos en él”.

Insider informó que no planeaba pagar el servicio y cuestionó que el proyecto no ayuda a los usuarios ni a los lectores de Twitter.

Por su parte, Los Ángeles Times destacó que la verificación ya no establece autoridad o credibilidad, convirtiéndose en una herramienta menos confiable.

Personalidades como LeBron James y Chrissy Teigen también se han negado a pagar el servicio de Twitter Blue.

James, informó a sus seguidores que muy pronto se le eliminaría la verificación porque no iba a pagar. “Bueno, supongo que mi azul se irá pronto porque si me conocen, no voy a pagar a los 5”.

Welp guess my blue ✔️ will be gone soon cause if you know me I ain’t paying the 5. 🤷🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) March 31, 2023

Elon Musk, ante la negativa de su proyecto cuestionó la hipocresía de The New York Times y aseguró que el contenido es ilegible.

Posteriormente, posteó que un mensaje irónico sobre las constantes críticas en su contra. “Desearía que los medios de comunicación dejará de halagarme todo el tiempo… Es un poco demasiado chicos”.