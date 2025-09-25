La Casa Blanca alerta sobre una ola de despidos en las agencias federales si hay cierre de gobierno 

La posibilidad de un cierre de gobierno en Estados Unidos ha activado alertas en la Casa Blanca que advierte sobre despidos masivos en agencias federales si no se aprueba el presupuesto antes de la fecha límite.

Este escenario tendría graves consecuencias para miles de trabajadores federales y la prestación de servicios públicos básicos.

El pasado miércoles, funcionarios de la administración Biden confirmaron que un estancamiento en las negociaciones presupuestarias del Congreso podría dejar sin sueldo a funcionarios de múltiples agencias, forzando al gobierno a considerar suspensiones y despidos temporales.

De acuerdo con la Casa Blanca, el impacto sería inmediato en el sector público, y afectaría tanto a oficinas gubernamentales como a sistemas de apoyo social y de seguridad.

Impacto en empleados públicos y servicios esenciales

De acuerdo con la administración federal, áreas claves como salud, seguridad nacional, y control migratorio podrían ver reducida su operatividad.

Aunque algunos servicios catalogados como esenciales seguirían funcionando, la mayoría de los empleados serían enviados temporalmente a casa sin salario o directamente despedidos si el cierre se prolonga.

La situación ha generado preocupación en sindicatos y familias que dependen de estos empleos, quienes han exigido una pronta solución política.