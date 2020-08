La cantante Sarah Harding anuncia que tiene cáncer y que se le ha regado en diferentes partes del cuerpo.

La cantante Sarah Harding, estrella de Girls Aloud, hizo una triste y conmovedora confesión sobre su estado de salud y el cáncer que padece y que fue diagnosticado a principios de este año.

Por medio de su cuenta de Twitter, acompañada de una fotografía, la artista confió que su cáncer avanza a otras partes de su cuerpo.

“No hay manera fácil de decir esto y en realidad ni siquiera se siente real escribir esto, pero aquí va. A principios de este año me diagnosticaron cáncer de mama y hace un par de semanas recibí la devastadoras noticia de qué el cáncer ha avanzado a otras partes de mi cuerpo”, escribió en uno de sus tuit.

Hi everyone,

I hope you are all keeping safe and well during these uncertain times. I’ve not posted on here for so long, thank you to everyone who has reached out to check in on me, it really does mean a lot.

I feel now is the right time to share what’s been going on. pic.twitter.com/gxzOAl71vS

— Sarah Harding (@SarahNHarding) August 26, 2020