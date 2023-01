La campaña de la marca Intuit TurboTax para 2023 “Ven a TurboTax” es un recordatorio para que comiences a hacer lo que mejor haces: “No tus impuestos”.

La nueva campaña destaca que, con TurboTax, los clientes pueden dejar sus impuestos en manos de un experto bilingue que hará la presentación por ellos

Intuit TurboTax informa que será anunciante del Super Bowl LVII por décimo año consecutivo

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–TurboTax, de Intuit (NASDAQ: INTU), la plataforma tecnológica global que incluye TurboTax, QuickBooks, Credit Karma y Mailchimp, anunció su nueva campaña de marca para el 2023, “Come to TurboTax” (Ven a TurboTax). La campaña integrada le recuerda a las personas que pueden recurrir a TurboTax y no hacer sus impuestos. En cambio, pueden reunirse con un experto dedicado de TurboTax, quien se ocupará de preparar los impuestos por ellos, para que puedan volver a: No tus impuestos.

“Tras décadas de liderazgo en la categoría de preparación de impuestos en línea, TurboTax se ha convertido en sinónimo DIY (‘hazlo tu mismo’ o elaboración propia). Con la campaña de este año, estamos cambiando esa narrativa recordándole a los contribuyentes que pueden venir a TurboTax y NO hacer sus impuestos”, dijo Cathleen Ryan, vicepresidenta sénior de marketing para Intuit TurboTax. “Creemos que TurboTax tiene la mejor experiencia tributaria asistida del mercado. Las personas pueden -desde la comodidad y privacidad del hogar y en una sola reunión – preparar, firmar, presentar sus impuestos y volver a lo que aman: No hacer los impuestos”.

Este es el tercer año que la campaña de la marca se enfoca en las ofertas de TurboTax Live de la compañía. Aprovechando la plataforma de expertos impulsada por IA de Intuit, TurboTax Live la cual conecta a los contribuyentes con un experto en impuestos con la experiencia para manejar su situación tributaria única. En una sola reunión, preparará, firmará y presentará los impuestos por ellos. No más esperas ni dudas, solamente impuestos hechos de la manera correcta y fuera de la mente.

La campaña “Come to TurboTax” (Ven a TurboTax) tiene un total de siete filmes y culminará con un comercial en el evento deportivo del Super Bowl LVII de la NFL, el décimo año de la auspuciando “ The Big Game”. Además, TurboTax será una vez más el patrocinador principal de los juegos divisionales y de campeonato de la AFC y la NFC.

La campaña integrada abarca transmisión lineal, digital, audio y en platafomaformas sociales en colaboración digital con Roku, Twitch, Spotify y BuzzFeed. TurboTax también será una de las marcas incluirá su publicidad enel recien lanzado plan con anuncios de Netflix, lo que le dará a la marca la oportunidad de llegar a la audiencia de Netflix durante la temporada de impuestos.

Las filmaciones cortas de la campaña “Come to TurboTax” (Ven a TurboTax) incluyen:

Not Taxes (Himno) : Este comercial sobre la ayuda tributaria experta celebra aquello en lo que la gente es mejor: No haciendo sus impuestos". Vemos a personas de todas las edades y orígenes disfrutando, sintiendo, saboreando y oliendo todo lo que "Not Taxes" (No impuestos) tiene para ofrecer porque eligieron entregar sus impuestos a un experto de TurboTax Live. Simplemente sube tus documentos, reúnete con un experto y regresa a Not Taxes (No impuestos).

Sueño: Vemos a un padre primerizo cansado que disfruta de la actividad favorita de todos los nuevos padres: una siesta por la tarde. Con su bebé dormido sobre su pecho, dormita en el sofá, sumido en el sueño de los "No Taxes" (No mpuestos) porque se reunió con su experto bilingue de TurboTax Live y resolvió sus impuestos en una sola sesión. Sin esperas, sin dudas, solo dormir.

Explorador: una pareja disfruta de la emoción estar al aire libre en la comodidad del interior. Habiéndose reunido con un experto en TurboTax Live, los dos pasan la noche acurrucados en mantas y viendo televisión, haciendo "Not Taxes" (Nada de impuestos).

Agua: el lugar nos lleva al interior de una pequeña tienda de plantas donde el propietario de la tienda, amante de las plantas, vuelve a lo que ama: no los impuestos. Disfruta de un momento de tranquilidad cuidando con amor cada una de sus plantas, sabiendo que ya se ha reunido con su TurboTax Live Expert y que sus impuestos se han hecho correctamente.

RC Car (español/inglés ): un padre comparte el tiempo de juego con sus hijos preparando el mejor salto de un auto RC. Habiéndose reunido ya con un TurboTax Live Expert, los tres pueden pasar tiempo juntos construyendo y creando recuerdos de Not Taxes (No impuestos).

Fusion Food (español): En este comercial, vemos a una chef experimentando con sabores latinos en la cocina de su pequeño restaurante. Con el alivio de haberse reunido ya con un TurboTax Live Expert, disfruta agregando notas y termina la receta perfecta con los ingredientes más frescos haciendo lo que ama: No Impuestos.

La campaña de marca 2023 se creó en asociación con Wieden+Kennedy, una agencia de publicidad creativa independiente.

