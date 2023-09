La ayuda financiera local de T‑Mobile promueve cambios positivos en 25 comunidades más

La última ronda de beneficiarios de la ayuda financiera local eleva el total a 225, con lo que El Un‑carrier dona más de 10 millones de dólares para dar vida a proyectos comunitarios en todo el país

Cuáles son las novedades: T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) hoy nombró a los próximos 25 beneficiarios de la ayuda financiera local, lo que significa un total de 225 comunidades desde que El Un‑carrier anunció su compromiso descomunal de cinco años con pequeñas ciudades y pueblos en abril de 2021. La compañía ya ha donado más de 10 millones de dólares para poner en marcha ideas de desarrollo comunitario en 42 estados, con proyectos como la mejora tecnológica en bibliotecas locales, la construcción de nuevos senderos y la revitalización de edificios históricos.

Por qué es importante: T‑Mobile tiene el compromiso de ser una fuerza para hacer el bien, y la ayuda financiera local es una de las formas en que El Un‑carrier marca una gran diferencia en las comunidades. Con 25 millones de dólares reservados hasta 2026 para financiar proyectos comunitarios, T‑Mobile está empoderando a más personas con conexiones digitales que crean un futuro más sostenible para todos. Más allá de la ayuda financiera local, T‑Mobile está ayudando a las pequeñas ciudades y pueblos de EE. UU. a prosperar con iniciativas como el Proyecto 10Millones, que ofrece conectividad a Internet gratis a los estudiantes elegibles para ayudar a cerrar la brecha digital en la educación, e Internet 5G Residencial de T‑Mobile, que ofrece a millones de habitantes de Estados Unidos acceso a una banda ancha doméstica económica.

Para quiénes es importante: todas las personas que quieran influir positivamente en su comunidad.

Cómo funciona: para seleccionar a los beneficiarios de la ayuda financiera local, T‑Mobile trabaja con Main Street America y Smart Growth America, dos organizaciones con experiencia en el desarrollo de comunidades más fuertes, más sanas y más conectadas. Las solicitudes se evalúan en función de su nivel de detalle e integridad, necesidad e impacto en la comunidad, viabilidad y otras consideraciones. T‑Mobile concede 25 subvenciones de ayuda financiera local cada trimestre a pequeños pueblos de 50,000 habitantes o menos.

Para solicitar ayuda financiera local para tu pueblo, haz clic aquí.

Los beneficiarios: estos son los próximos 25 beneficiarios de la ayuda financiera local y sus proyectos:

Springville, Alabama: renovar el pabellón del Main Street Farmers Market, con una nueva pérgola, plataforma de hormigón, escenario de hormigón, iluminación exterior, jardineras y zona de césped sintético para reuniones y eventos comunitarios.

renovar el pabellón del Main Street Farmers Market, con una nueva pérgola, plataforma de hormigón, escenario de hormigón, iluminación exterior, jardineras y zona de césped sintético para reuniones y eventos comunitarios. Kingsburg, California: colocar baños, iluminación solar, jardinería y puntos de acceso wifi en Athwal Park como parte de un proyecto de recreación plurianual planificado para agregar servicios nuevos, como mejor acceso digital.

colocar baños, iluminación solar, jardinería y puntos de acceso wifi en Athwal Park como parte de un proyecto de recreación plurianual planificado para agregar servicios nuevos, como mejor acceso digital. Mount Shasta, California: poner en marcha el Proyecto Fire Toolkit mediante Mount Shasta Bioregional Ecology Center, destinado a proporcionar recursos, equipos y capacitación sobre la prevención y la seguridad contra incendios a las comunidades del condado de Siskiyou, incluida una casa rodante totalmente equipada.

poner en marcha el Proyecto Fire Toolkit mediante Mount Shasta Bioregional Ecology Center, destinado a proporcionar recursos, equipos y capacitación sobre la prevención y la seguridad contra incendios a las comunidades del condado de Siskiyou, incluida una casa rodante totalmente equipada. Calhoun, Georgia: renovar el cibercafé de Boys & Girls Clubs, que presta servicio a los condados de Chattooga, Gordon, Murray y Whitfield, mediante la actualización tecnológica con enrutadores, tablets con una estación de carga portátil, televisores con pantalla táctil y un sistema educativo virtual e interactivo para que los jóvenes tengan un espacio exclusivo para hacer tareas y participar en el programa.

renovar el cibercafé de Boys & Girls Clubs, que presta servicio a los condados de Chattooga, Gordon, Murray y Whitfield, mediante la actualización tecnológica con enrutadores, tablets con una estación de carga portátil, televisores con pantalla táctil y un sistema educativo virtual e interactivo para que los jóvenes tengan un espacio exclusivo para hacer tareas y participar en el programa. Colfax, Iowa: embellecer el centro de Colfax agregando un parquecito con caminos de ladrillo, mesas, sillas, bicicleteros, jardineras, una pieza de escultura y otras obras de arte público para proporcionar un espacio de reunión comunitario al aire libre.

embellecer el centro de Colfax agregando un parquecito con caminos de ladrillo, mesas, sillas, bicicleteros, jardineras, una pieza de escultura y otras obras de arte público para proporcionar un espacio de reunión comunitario al aire libre. Independence, Iowa: colocar césped sintético en los cinco campos de Independence Baseball/Softball Complex para ampliar los programas deportivos juveniles y crear puestos de trabajo en el noreste de Iowa.

colocar césped sintético en los cinco campos de Independence Baseball/Softball Complex para ampliar los programas deportivos juveniles y crear puestos de trabajo en el noreste de Iowa. Highland, Illinois: poner juegos nuevos y únicos en Silver Lake Park de Highland este otoño, con cuerdas, troncos, rocas y otros elementos de la naturaleza incorporados que inspirarán la imaginación.

poner juegos nuevos y únicos en Silver Lake Park de Highland este otoño, con cuerdas, troncos, rocas y otros elementos de la naturaleza incorporados que inspirarán la imaginación. Rantoul, Illinois: preservar la rica historia ferroviaria, agrícola y militar de la zona mediante la incorporación y la colocación de esculturas interactivas y murales en el centro de Rantoul, como parte del proyecto Downtown Streetscape Project.

preservar la rica historia ferroviaria, agrícola y militar de la zona mediante la incorporación y la colocación de esculturas interactivas y murales en el centro de Rantoul, como parte del proyecto Downtown Streetscape Project. Peru, Indiana: revitalizar siete manzanas del centro de Peru, instalando bancos, bicicleteros y basureros para aumentar la accesibilidad peatonal y los espacios de reunión en los eventos del centro y las actividades del mercado de agricultores.

revitalizar siete manzanas del centro de Peru, instalando bancos, bicicleteros y basureros para aumentar la accesibilidad peatonal y los espacios de reunión en los eventos del centro y las actividades del mercado de agricultores. Iola, Kansas: crear, en colaboración con el diseñador local Max Grundy, cuatro murales que muestren industrias históricas y lugares emblemáticos representativos de la zona, que podrán verse desde las rutas U.S. 54 y 169.

crear, en colaboración con el diseñador local Max Grundy, cuatro murales que muestren industrias históricas y lugares emblemáticos representativos de la zona, que podrán verse desde las rutas U.S. 54 y 169. Hagerstown, Maryland: respaldar un programa interactivo de educación sobre seguridad vital para jóvenes, en el que se aborden cuestiones críticas, como la seguridad del tráfico y los peatones, la seguridad en el agua y contra incendios, y más en el edificio de formación profesional Children’s Village, impartido por personal de los servicios de emergencia y educadores jubilados.

respaldar un programa interactivo de educación sobre seguridad vital para jóvenes, en el que se aborden cuestiones críticas, como la seguridad del tráfico y los peatones, la seguridad en el agua y contra incendios, y más en el edificio de formación profesional Children’s Village, impartido por personal de los servicios de emergencia y educadores jubilados. Skowhegan, Maine: construir The Kitchen at 185, una cocina comercial compartida e incubadora de negocios, destinada a apoyar a los productores de alimentos, proveedores y restauradores cultivando un ecosistema de negocios, como espacios flexibles para que los vendedores de alimentos vendan sus productos y un patio de comidas para la comunidad.

construir The Kitchen at 185, una cocina comercial compartida e incubadora de negocios, destinada a apoyar a los productores de alimentos, proveedores y restauradores cultivando un ecosistema de negocios, como espacios flexibles para que los vendedores de alimentos vendan sus productos y un patio de comidas para la comunidad. Marshall, Minnesota: crear un centro de capacitación profesional y técnica para jóvenes, a disposición de todos los estudiantes del sistema de educación pública, para ofrecer más oportunidades de aprendizaje práctico y especializado.

crear un centro de capacitación profesional y técnica para jóvenes, a disposición de todos los estudiantes del sistema de educación pública, para ofrecer más oportunidades de aprendizaje práctico y especializado. Pueblo histórico de Gold Hill, Carolina del Norte: sustituir las pasarelas de madera desgastadas del pueblo y agregar equipos de accesibilidad en virtud de la ley ADA en distintas zonas, aumentar la seguridad pública y colocar bancas dedicadas a nuestros veteranos locales en todo el pueblo.

sustituir las pasarelas de madera desgastadas del pueblo y agregar equipos de accesibilidad en virtud de la ley ADA en distintas zonas, aumentar la seguridad pública y colocar bancas dedicadas a nuestros veteranos locales en todo el pueblo. Franklin, Carolina del Norte: construir un centro de salud comunitario bilingüe en un depósito de 16,000 pies cuadrados adquirido, que incluya atención médica primaria y conductual integrada y una farmacia, atención dental, agencias de servicios sociales, espacios de reunión, clases de salud y condición física, grupos comunitarios y arte para proporcionar los recursos necesarios a la comunidad.

construir un centro de salud comunitario bilingüe en un depósito de 16,000 pies cuadrados adquirido, que incluya atención médica primaria y conductual integrada y una farmacia, atención dental, agencias de servicios sociales, espacios de reunión, clases de salud y condición física, grupos comunitarios y arte para proporcionar los recursos necesarios a la comunidad. Lovington, New Mexico: renovar el histórico Lea Theatre, de estilo art déco , remodelando el tejado, el exterior, la electricidad y la plomería del edificio para ofrecer a la comunidad un lugar de entretenimiento.

renovar el histórico Lea Theatre, de estilo , remodelando el tejado, el exterior, la electricidad y la plomería del edificio para ofrecer a la comunidad un lugar de entretenimiento. Pahrump, Nevada: instalar una plataforma de chapoteo en Simkins Park, lo que permitirá a los niños de la comunidad refrescarse y será una solución sustentable y económica en un clima desértico con restricciones de agua.

instalar una plataforma de chapoteo en Simkins Park, lo que permitirá a los niños de la comunidad refrescarse y será una solución sustentable y económica en un clima desértico con restricciones de agua. Anadarko, Oklahoma: embellecer el histórico Miller Theater del centro del pueblo agregando una zona verde al aire libre, que incluya un escenario elevado y un anfiteatro, baños, asientos al aire libre, un puesto de comida y un mural en honor a la rica historia de la comunidad de indígenas americanos de la ciudad.

embellecer el histórico Miller Theater del centro del pueblo agregando una zona verde al aire libre, que incluya un escenario elevado y un anfiteatro, baños, asientos al aire libre, un puesto de comida y un mural en honor a la rica historia de la comunidad de indígenas americanos de la ciudad. Guthrie, Oklahoma: renovar Hope House, un refugio temporal para familias y personas, remodelando los recursos de vivienda, como servicios de lavandería, baños y almacenamiento, y agregando un sistema de vigilancia actualizado, puertas de seguridad y vallas para ayudar a garantizar la seguridad de los residentes.

renovar Hope House, un refugio temporal para familias y personas, remodelando los recursos de vivienda, como servicios de lavandería, baños y almacenamiento, y agregando un sistema de vigilancia actualizado, puertas de seguridad y vallas para ayudar a garantizar la seguridad de los residentes. McMinnville, Oregón: transformar un callejón muy transitado en McMinnville Community Art Alley, un centro cultural bonito y seguro en el centro del pueblo, con la colaboración de 10 negocios locales.

transformar un callejón muy transitado en McMinnville Community Art Alley, un centro cultural bonito y seguro en el centro del pueblo, con la colaboración de 10 negocios locales. Warm Springs, Oregón: crear Warm Springs Commissary al recuperar un antiguo edificio de 125 años que era la Oficina de Asuntos Indígenas y convertirlo en un espacio de trabajo conjunto construido de forma sostenible con tiendas (barbería, cafetería, tienda de arte), carritos de comida, un pabellón al aire libre y espacios de reunión comunitarios para apoyar a 40 pequeños negocios tribales actuales o potenciales.

crear Warm Springs Commissary al recuperar un antiguo edificio de 125 años que era la Oficina de Asuntos Indígenas y convertirlo en un espacio de trabajo conjunto construido de forma sostenible con tiendas (barbería, cafetería, tienda de arte), carritos de comida, un pabellón al aire libre y espacios de reunión comunitarios para apoyar a 40 pequeños negocios tribales actuales o potenciales. DuBois, Pennsylvania: poner en marcha el programa Dubois Area Middle School esports, para el que se proporcionarán equipos tecnológicos, como computadoras y consolas de juego, televisores de pared y asientos, con el fin de fomentar las competiciones de deportes electrónicos en toda la región.

poner en marcha el programa Dubois Area Middle School esports, para el que se proporcionarán equipos tecnológicos, como computadoras y consolas de juego, televisores de pared y asientos, con el fin de fomentar las competiciones de deportes electrónicos en toda la región. Municipio de Derry, Lewistown, Pennsylvania : construir dos áreas nuevas de juegos (Tot Lot y Youth), remodelar los baños y agregar plantas autóctonas para proporcionar a la comunidad un espacio recreativo familiar al aire libre, lo que es muy necesario.

: construir dos áreas nuevas de juegos (Tot Lot y Youth), remodelar los baños y agregar plantas autóctonas para proporcionar a la comunidad un espacio recreativo familiar al aire libre, lo que es muy necesario. Dyersburg, Tennessee: reparar Dyersburg Farmers Market, un espacio al aire libre muy concurrido, mediante la sustitución de losas de hormigón irregulares, revestimiento metálico e instalación de pasamanos para mejorar la seguridad pública.

reparar Dyersburg Farmers Market, un espacio al aire libre muy concurrido, mediante la sustitución de losas de hormigón irregulares, revestimiento metálico e instalación de pasamanos para mejorar la seguridad pública. Mount Carmel, Tennessee: crear un salón de clases al aire libre en City Park para que los estudiantes de Mount Carmel Elementary, el programa de lectura de verano de Mount Carmel Library y los grupos de educación en casa de la zona tengan un espacio designado y creativo para aprender ecología, jardinería y manualidades.

