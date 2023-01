La Asociación de Fabricantes de Generadores Portátiles responde a las necesidades de información sobre seguridad para los hispanoparlantes

El grupo industrial toma la delantera para llenar el vacío de información entre las personas que hablan inglés y español

CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Los generadores portátiles son una herramienta crítica que utilizan los clientes en los Estados Unidos para proveer energía de respaldo de emergencia durante cortes de energía causados por tormentas polares, huracanes, incendios, tornados y otros eventos climáticos extremos para darle energía a calefactores/acondicionadores de aire, aparatos electrodomésticos, equipos médicos críticos residenciales, refrigeradores y otras necesidades esenciales. La Asociación de Fabricantes de Generadores Portátiles (Portable Generator Manufacturers’ Association, PGMA) reconoce la importancia de recordar a todos los residentes estadounidenses cómo utilizar de manera segura los generadores portátiles como una fuente de energía secundaria antes y cuando se produzcan condiciones climáticas extremas.

Lamentablemente, el último otoño, una nueva investigación financiada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) reveló que los residentes de los Estados Unidos que hablaban español corrieron un mayor riesgo durante condiciones climáticas extremas debido a que las palabras en español utilizadas por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Federal Emergency Management Agency, FEMA) y el Servicio Nacional de Meteorología de la NOAA para referirse a las condiciones climáticas extremas no transmiten el mismo nivel de urgencia necesario para incitar medidas de protección como lo hacen las palabras inglesas utilizadas para estas advertencias. Los descubrimientos de la NOAA de que el idioma que una persona habla puede repercutir en su capacidad para prepararse para condiciones climáticas extremas debe ser motivo de preocupación para todos nosotros. Ha sido una parte crítica de la misión de la PGMA tomar medidas proactivas ahora para evitar tragedias en el futuro.

Para garantizar que todos los residentes de los Estados Unidos, que incluyen los 41 millones de hispanoparlantes nativos en los Estados Unidos (sumado a incluso unos 11,6 millones que son bilingües), tengan acceso a información crítica de seguridad sobre generadores, la Asociación de Fabricantes de Generadores Portátiles ha tomado sus propias iniciativas para garantizar que las personas que hablan en español tengan acceso a información de seguridad sobre generadores de buena calidad y fácil de comprender. Un compromiso con la entrega de mensajes de seguridad bilingües es una ampliación de la misión central de la PGMA.

En primer lugar, el sitio web dedicado de la PGMA www.takeyourgeneratoroutside.com, ahora es automáticamente interactivo y cuenta con una configuración de idiomas en el navegador web. Esto significa que, si la familia de habla hispana ha establecido como su preferencia de idioma el español, www.takeyourgeneratoroutside.com se presentará automáticamente en español. Además, el sitio también tiene un botón de cambio localizado en la parte inferior derecha al pie de página para cambiar de manera manual del inglés al español y viceversa, según sea necesario.

Asimismo, un representante de información pública de la PGMA, Guillermo Rodriguez, es bilingüe y está disponible para entregar mensajes de seguridad críticos en inglés o en español, dependiendo de las necesidades del público. También se lo puede contactar a Guillermo a través de la sección de prensa del sitio web takeyourgeneratoroutside.com. Él no solo está disponible para brindar información en tiempos de crisis, sino también en tiempos de preparación antes de que se produzcan condiciones climáticas extremas. Guillermo es sensible a las necesidades de los hispanoparlantes y le apasiona brindar información convincente y precisa a este público.

