La Asociación de Comercio Ecológico de Fabricantes de Aditivos anuncia nuevos miembros

Doce empresas de ocho países se comprometen a promover la sostenibilidad en la fabricación de aditivos

HOLLYWOOD, Florida–(BUSINESS WIRE)–La Asociación de Comercio Ecológico de Fabricantes de Aditivos (Additive Manufacturer Green Trade Association, AMGTA), un grupo de comercio global creado para promover los beneficios ecológicos de la fabricación de aditivos (Additive Manufacturing, AM), anunció hoy que doce compañías líderes de la fabricación de aditivos de ocho países se han unido a la organización para promover la sostenibilidad en la fabricación de aditivos.

Sintavia, LLC, un fabricante líder de aditivos centrado en la industria aeroespacial y de defensa, lanzó la AMGTA en la feria Formnext 2019. Los que se unen a Sintavia como cofundadores son Taiyo Nippon Sanso Corporation (una de las compañías operativas de Nippon Sanso Holdings Corporation), un proveedor de gases industriales estables para una amplia variedad de industrias globales, y QC Laboratories, Inc., un laboratorio que proporciona servicios de ensayos no destructivos industriales y comerciales centrado en componentes de la fabricación de aditivos. Estos cofundadores determinarán la dirección estratégica de la AMGTA, supervisarán la gestión y considerarán los futuros proyectos de investigación que los miembros puedan votar para comisionar.

Las compañías que se unen como miembros participantes son las siguientes: AMEXCI AB, un acelerador para la adopción de la fabricación de aditivos en las industrias nórdicas; Danish AM Hub, el punto focal de Dinamarca para el ecosistema de fabricación de aditivos; EOS el proveedor líder mundial de tecnología en el campo de la impresión 3D industrial de metales y polímeros; GE Additive, líder mundial en diseño y fabricación de aditivos, un proceso innovador que tiene el poder y el potencial de transformar negocios; Materialise, incorpora tres décadas de experiencia en impresión 3D en una gama de soluciones de software y servicios de impresión 3D; el National Manufacturing Institute Scotland, un grupo de instalaciones de investigación y desarrollo (I+D) de fabricación lideradas por la industria que transforman las habilidades, la productividad y la innovación en Escocia; Siemens Digital Industries Software, un impulsor de la transformación del diseño, la ingeniería y la fabricación con su cartera de empresas digitales Xcelerator; SLM Solutions Inc., el proveedor líder de máquinas de impresión 3D de metal industrial centrado en la fabricación de aditivos de metales y la tecnología multiláser; y Stryker, una de las empresas de tecnología médica líderes en el mundo.

“Me complace dar la bienvenida a cada uno de estos estimados miembros fundadores y compañías miembro participantes a AMGTA”, expresó Sherry Handel, directora ejecutiva de AMGTA. “No es solo su compromiso de apoyar la misión de nuestro nuevo grupo comercial, sino también su pasión por la sostenibilidad lo que posiciona a la AMGTA como un recurso clave de la industria en el avance de la sostenibilidad en la industria de la fabricación de aditivos. Espero con ansias trabajar con cada una de nuestras empresas miembro mientras nos embarcamos juntos en este emocionante e importante viaje”.

Acerca de AMGTA

La AMGTA se lanzó en noviembre de 2019 para promover los beneficios ambientales de la fabricación de aditivos (AM) sobre los métodos tradicionales de fabricación. La AMGTA es una organización no comercial, no afiliada, abierta a cualquier fabricante de aditivos o partes interesadas de la industria que cumpla con ciertos criterios relacionados con la sostenibilidad de la producción o el proceso.

