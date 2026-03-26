La popularidad de Donald Trump cae, revelan nuevas encuestas realizadas tras el reciente aumento en los precios de los combustibles. Este aumento ha sido impulsado por la guerra con Irán.

De acuerdo con datos publicados, el apoyo al presidente estadounidense cayó a mínimos históricos mientras la tensión internacional y la economía impactan la percepción pública.

Solo un 36% de los estadounidenses encuestados aprueban las políticas de Trump. Se trata de la cifra de apoyo más baja desde que regresó a la Casa Blanca.

En las últimas semanas, el conflicto entre Estados Unidos e Irán ha desencadenado un alza significativa en los precios del petróleo. Esto afecta tanto a consumidores como a empresas norteamericanas.

Según The Times of Israel, estos factores han erosionado la confianza en la gestión de Trump, principalmente entre los votantes indecisos y sectores populares.

La encuesta de cuatro días, completada el lunes, mostró que el 36% de los estadounidenses aprueba el desempeño laboral de Trump, frente al 40% de una encuesta de Reuters/Ipsos realizada la semana pasada.

Impacto de las tensiones en Irán sobre la economía de Estados Unidos

Los enfrentamientos en Medio Oriente no solo han elevado el costo del combustible en Estados Unidos. Además, han provocado incertidumbre en los mercados internacionales.

Analistas advierten que una prolongación del conflicto podría aumentar aún más los precios y profundizar el descontento social, complicando las proyecciones para campañas políticas futuras.

El rechazo creciente también se refleja en debates nacionales sobre la seguridad energética y la política exterior estadounidense, temas recurrentes en la agenda electoral.

No es la primera vez que la política internacional afecta el respaldo a figuras presidenciales.

En este contexto, la caída de la popularidad de Trump podría reconfigurar alianzas y estrategias dentro de su partido y entre sus opositores.

Además, medios internacionales coinciden en la importancia de la opinión pública sobre la estabilidad gubernamental.

También destacan las respuestas estatales ante crisis de alcance global, como reportó la agencia Reuters.