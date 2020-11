La AMGTA Publica el Primer Artículo de Investigación sobre Sostenibilidad en la Fabricación de Aditivos

La revisión sistemática destaca la importancia del uso final de los componentes y la necesidad de más investigaciones

HOLLYWOOD, Florida–(BUSINESS WIRE)–Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA), grupo comercial global creado para fomentar y promover los beneficios ambientales de la fabricación de aditivos (Additive Manufacturing, AM), anunció hoy la publicación de su primer proyecto de investigación universitario encargado, revisión sistemática basada en las publicaciones de los beneficios ambientales de la AM de metales. El artículo, titulado “State of Knowledge on the Environmental Impacts of Metal Additive Manufacturing” (Estado del conocimiento sobre los impactos ambientales de la fabricación de aditivos de metales) fue redactado por el Dr. Jeremy Faludi de la Delft University of Technology y Corrie Van Sice de la Dartmouth College.

Según sus autores, el informe “sintetiza las publicaciones académicas existentes que comparan los impactos ambientales de la AM de metales con los métodos de fabricación convencionales y brinda un contexto con los impactos de los metales comunes y los métodos de procesamiento que se encuentran en una base de datos de materiales”. Su objetivo “es resumir el conocimiento actual e identificar áreas en las que la información es escasa, poco clara y muy necesaria”. El artículo completo está disponible para las empresas miembro de la AMGTA, otras partes interesadas de la industria y el público en general en el sitio web de la AMGTA en: https://www.amgta.org/resources/.

Algunas de las conclusiones clave del informe expresan que, si bien “la AM generalmente tiene una huella de carbono mucho más alta por kg de material procesado que la CM [conventional manufacturing] (fabricación convencional) cuando se considera el proceso de fabricación directa en sí”, “los impactos dependen en gran medida de la geometría de la pieza: un cubo sólido causará mucho menos impacto en su producción mediante el mecanizado, mientras que una celosía o carcasa huecas pueden tener un impacto menor al producirse mediante la AM”. Además, el informe reconoce la necesidad de estudios adicionales de evaluación del ciclo de vida (Life Cycle Assessment, LCA) para cuantificar los impactos ambientales: “Se necesitan más estudios de LCA para comparar definitivamente la AM de metales con la CM; comparaciones especialmente directas de la AM con el mecanizado, y en particular para tecnologías como la inyección de aglutinante y la deposición de energía directa (Direct Energy Deposition, DED). Idealmente, estos LCA deberían incluir también una mayor parte del ciclo de vida del producto”.

“Nos complace trabajar con el Dr. Faludi y la Sra. Van Sice en este estudio”, expresó Sherry Handel, directora ejecutiva de la AMGTA. “Nadie debería esperar que la AM de metales sea una forma más sostenible de fabricar piezas metálicas básicas dada la energía enfocada inherente a la fusión por láser, pero la AM debería presentar un curso más sostenible para la fabricación de componentes acabados de precisión”. La Sra. Handel agregó: “estos hallazgos validan los planes de la AMGTA de brindar a la industria una investigación sólida, independiente y continua. La AMGTA seguirá encargando estudios y publicando los hallazgos de las investigaciones en un esfuerzo por actualizar a la industria y otros participantes clave sobre cómo es nuestro impacto ecológico ahora y en qué nos tendremos que enfocar en el futuro para ser más sostenibles”.

Acerca de los investigadores

La AMGTA eligió a Jeremy Faludi, Ph.D., investigador líder en ingeniería sostenible, para supervisar este proyecto. El Dr. Faludi es profesor auxiliar de Ingeniería de Diseño en la Delft University of Technology, donde se especializa en métodos de diseño sostenible e impresiones ecológicas 3D, y es profesor adjunto de Ingeniería en la Thayer School of Engineering en la Dartmouth College. El Dr. Faludi cuenta con un doctorado en Ingeniería Mecánica en la University of California Berkeley, una maestría en Ingeniería en Diseño de Productos en la Stanford University y una licenciatura en Física en la Reed College.

Corrie Van Sice se desempeñaba como ingeniera investigadora sénior en el Faludi Lab de la Thayer School of Engineering de la Dartmouth College. La Sra. Van Sice dirigió el Green 3D Printing Lab y evaluó las técnicas de la AM para definir las mejores prácticas para la sostenibilidad en la industria. Antes de sumarse al Faludi Lab, trabajó como ingeniera líder de Investigación y Desarrollo (Research and Development, R&D) de Materiales y Procesos en MakerBot Industries en Brooklyn, Nueva York, donde desarrolló y amplió la fabricación de materiales de impresión. La Sra. Van Sice obtuvo una Maestría en Estudios Profesionales del Interactive Telecommunications Program de la New York University en 2011.

Acerca de AMGTA

La AMGTA se lanzó en noviembre de 2019 para promover los beneficios ambientales de la fabricación de aditivos (AM) sobre los métodos tradicionales de fabricación. La AMGTA es una organización no comercial, no afiliada, abierta a cualquier fabricante de aditivos o partes interesadas de la industria que cumpla con ciertos criterios relacionados con la sostenibilidad de la producción o el proceso.

Entre los miembros fundadores de la AMGTA, se encuentran Sintavia, LLC, fabricante de aditivos líder enfocado en las industrias aeroespaciales, de defensa y espaciales; Taiyo Nippon Sanso Corporation (una de las empresas operativas de Nippon Sanso Holdings Corporation), proveedor de gases industriales estables para una amplia variedad de industrias globales; y QC Laboratories, Inc., laboratorio que presta servicios de ensayos no destructivos industriales y comerciales centrado en los componentes de la AM.

Entre los miembros participantes de la AMGTA se incluyen AMEXCI AB, Danish AM Hub, EOS, GE Additive, Materialise, National Manufacturing Institute Scotland, Siemens Digital Industries Software, SLM Solutions Inc. y Stryker.

