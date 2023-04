La alianza estratégica entre Jefferies y SMBC se amplía y refuerza con nuevos proyectos comerciales conjuntos y un aumento de la participación de SMBC en Jefferies

La alianza estratégica de Jefferies y SMBC Group incorpora nuevos negocios, incluido un conjunto completo de capacidades para empresas estadounidenses con grado de inversión, con el fin de seguir mejorando los servicios de banca de inversión que ofrece a su amplia cartera de clientes.

Jefferies y SMBC Group combinarán sus actividades de fusiones y adquisiciones y renta variable en EE. UU. dentro de Jefferies.

SMBC tiene la intención de aumentar su participación económica hasta el 15 % de Jefferies mediante la compra de acciones y designará a un director de Jefferies.

NUEVA YORK y TOKIO–(BUSINESS WIRE)–Jefferies Financial Group, Inc. (NYSE: JEF) («Jefferies») y Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (NYSE: SMFG) («SMFG»), Sumitomo Mitsui Banking Corporation («SMBC»), SMBC Nikko Securities Inc. («SMBC Nikko») y SMBC Nikko Securities America Inc. (colectivamente, «SMBC Group») acaban de anunciar que han ampliado su alianza estratégica para colaborar en futuras oportunidades de negocio de banca corporativa y de inversión, así como en ventas de acciones, negociación e investigación.

En el transcurso del último año, la alianza estratégica de Jefferies y SMBC Group ha impulsado los negocios de banca corporativa y de inversión de ambas firmas, con especial interés en las fusiones y adquisiciones transfronterizas, la asistencia sanitaria y la financiación apalancada. Esta ampliación significativa de la alianza hará que aumente el alcance de la colaboración en los servicios de asesoramiento en fusiones y adquisiciones e incrementará la colaboración en los negocios de renta variable y mercados de capitales de deuda de las firmas. La ampliación de la alianza también incluye la cobertura conjunta de clientes con grado de inversión que tienen relaciones bancarias con SMBC y que ahora contarán con una cobertura específica de banca de inversión de Jefferies. SMBC Group se encargará de los productos crediticios y los mercados de capitales de deuda, mientras que Jefferies se encargará de las fusiones y adquisiciones y los mercados de capitales de renta variable. Jefferies y SMBC Group confían en que estas iniciativas aumentarán y reforzarán los lazos entre las empresas, pero también mejorarán la capacidad de cada una de ellas para satisfacer las necesidades de sus clientes. Jefferies y SMBC Group han tenido especial cuidado en implementar el marco de colaboración y la supervisión de gobierno adecuados para trabajar como un único equipo y ofrecer sus recursos combinados de la mejor manera posible. El objetivo de este importante avance en la trayectoria conjunta de ambas empresas es coordinar aún más los amplios conocimientos de Jefferies, en el sector y los mercados de capitales, con la sólida experiencia de SMBC Group, en los mercados de capitales bancarios y de deuda, y todo ello con unas cuentas de resultados solvente para apoyar y prestar servicio a los clientes.

En 2021, SMBC aportó 2250 millones de dólares en financiación a Jefferies y adquirió aproximadamente el 4,5 % de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Jefferies. Ahora, SMBC tiene la intención de aumentar su inversión en Jefferies, sujeto a cualquier aprobación regulatoria aplicable y a la recepción de la aprobación de los accionistas de Jefferies para la autorización de una nueva clase de acciones ordinarias sin derecho a voto. Esto se hará mediante compras directas e indirectas en el mercado abierto de acciones ordinarias de Jefferies, que se canjearán por acciones preferentes sin derecho a voto y que serán obligatoriamente convertibles en acciones ordinarias sin derecho a voto. De este modo, SMBC tiene intención de aumentar su participación económica hasta el 15 % sobre una base convertible y totalmente diluida. La financiación de 2250 millones de dólares de SMBC en 2021 y las inversiones supondrán, a precio de mercado actual, un compromiso financiero para Jefferies de aproximadamente 3400 millones de dólares. Jefferies tiene previsto solicitar la aprobación de las acciones ordinarias sin derecho a voto en una junta especial de accionistas de julio de 2023. Las acciones preferentes sin derecho a voto y las acciones ordinarias sin derecho a voto de Jefferies podrán recibir los mismos dividendos y distribuciones que las acciones ordinarias con derecho a voto de Jefferies.

Una vez que la inversión de SMBC alcance o supere el 10 % de la propiedad económica de Jefferies sobre una base convertida y totalmente diluida, SMBC tendrá derecho a designar un nuevo miembro del Consejo de Administración de Jefferies. Este proceso estará sujeto a los procedimientos habituales de Jefferies para determinar la elegibilidad y los requisitos de la persona designada para ejercer como director.

Rich Handler, director ejecutivo de Jefferies, y Brian Friedman, su presidente, declararon: «Cuando en julio de 2021 iniciamos nuestra alianza con SMBC Group, estábamos convencidos de que era el comienzo de una importante asociación a largo plazo que esperábamos ampliar aún más en toda nuestra plataforma global. Nos entusiasma este próximo paso lógico y directo que nos permitirá ofrecer más productos y servicios a nuestros clientes actuales y también podremos ayudar a SMBC Group a prestar un mejor servicio a su clientela. Pensamos que la mejor forma de lograrlo es combinando nuestras amplias capacidades de banca de inversión, ventas, negociación e investigación con la importante base de capital y las capacidades de primer orden de SMBC Group. Estamos sumamente satisfechos y agradecidos de que SMBC Group no solo vea el mismo valor estratégico en el crecimiento de nuestra asociación, sino que también tenga la confianza y la fe en Jefferies que se traducirá en que SMBC Group se convierta en el mayor accionista de Jefferies».

Jun Ohta, presidente y director ejecutivo de SMFG Group, Akihiro Fukutome, presidente y director ejecutivo de SMBC, y Yuichiro Kondo, director ejecutivo de SMBC Nikko: «Nuestra alianza estratégica avanza según lo previsto. Las capacidades de Jefferies y su orientación al cliente encajan con la visión a largo plazo de SMBC Group para servir mejor a nuestros clientes. Jefferies ha consolidado una franquicia de banca de inversión líder a nivel mundial, que SMBC Group mejoró a través de la primera fase de nuestra alianza en 2021. Este, el siguiente paso en nuestra singular colaboración, con una mayor coordinación de nuestros recursos, reúne lo mejor de la banca comercial y de inversión para nuestros clientes. También creemos que ampliar nuestra asociación con Jefferies redunda en beneficio de los accionistas y esperamos que nuestro representante se una al Consejo de Administración de Jefferies. Tenemos mucho por hacer juntos y nos entusiasma buscar nuevas formas mutuamente beneficiosas de trabajar en asociación con Jefferies a largo plazo».

Citi y SMBC Nikko fueron los asesores financieros y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP los asesores jurídicos de SMBC Group. Jefferies LLC fue el asesor financiero y Cravath, Swaine & Moore LLP y Davis Polk & Wardwell LLP actuaron como asesores jurídicos de Jefferies.

Acerca de Jefferies Financial Group Inc.

Jefferies, una empresa líder mundial de servicios completos de banca de inversión y mercados de capitales, presta asesoramiento, servicios de venta y negociación, investigación y gestión de patrimonios. Con más de 40 oficinas en todo el mundo, ofrecemos conocimientos y experiencia a inversores, empresas y gobiernos.

Acerca de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

SMFG es una de las mayores instituciones financieras con sede en Japón, con presencia consolidada en todos los negocios de banca de consumo y corporativa. A través de sus subsidiarias y filiales, SMFG ofrece una amplia gama de servicios financieros, entre los que se incluyen banca comercial, arrendamiento financiero, valores, tarjetas de crédito, financiación al consumo y otros servicios. A 31 de diciembre de 2022, los activos totales consolidados de SMFG ascendían a 264 billones de yenes.

Acerca de Sumitomo Mitsui Banking Corporation

SMBC es la filial de banca comercial de SMFG y uno de los mayores bancos del mundo en términos de activos totales. Presta una amplia gama de servicios de banca corporativa y de consumo en Japón y en todo el mundo.

Acerca de SMBC Nikko Securities Inc.

SMBC Nikko, una de las principales sociedades de valores de Japón, abarca todos los segmentos de clientes con una amplia gama de productos y servicios financieros a través de su red internacional.

Información adicional y dónde encontrarla

Esta comunicación puede considerarse material de convocatoria en relación con la aprobación por los accionistas (la «Aprobación por los Accionistas») del certificado de constitución modificado y reformulado que autoriza la creación de acciones ordinarias sin derecho a voto. En relación con la celebración de una junta especial de accionistas para la Aprobación por los Accionistas, Jefferies tiene la intención de presentar los materiales pertinentes ante la Comisión de Bolsa y Valores (la «SEC»), incluida la declaración de representación de Jefferies en forma preliminar y definitiva. SE INSTA A LOS INVERSORES Y ACCIONISTAS DE JEFFERIES A QUE LEAN TODOS LOS DOCUMENTOS PERTINENTES PRESENTADOS ANTE LA SEC, INCLUIDA LA DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN DE JEFFERIES (SI ESTÁ DISPONIBLE Y CUANDO LO ESTÉ), YA QUE CONTIENEN O INCLUIRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA PROPUESTA DE CERTIFICADO DE CONSTITUCIÓN MODIFICADO Y REFORMULADO. Los inversores y tenedores de valores pueden o podrán obtener los documentos (si están disponibles y cuando lo estén) de forma gratuita en la página web de la SEC www.sec.gov, o solicitarlos gratuitamente a Jefferies, dirigiéndose a Laura Ulbrandt DiPierro, Corporate Secretary, 520 Madison Avenue, Nueva York, NY 10022.

Participantes en la convocatoria

Jefferies y sus directores, ejecutivos y demás miembros de la dirección y empleados, de conformidad con las normas de la SEC, pueden ser considerados «participantes» en la convocatoria de delegaciones de voto de los accionistas de Jefferies a favor de la Aprobación por los Accionistas. La información sobre los directores y ejecutivos de Jefferies figura en la Declaración de Poder de Jefferies en el Anexo 14A para su Junta Anual de Accionistas de 2023, que fue presentada ante la SEC el 17 de febrero de 2023. En la medida en que las tenencias de valores de Jefferies por parte de sus directores o ejecutivos hayan cambiado desde las cantidades establecidas en dicha declaración de poder de 2023, dichos cambios han sido o serán reflejados en las Declaraciones Iniciales de Propiedad Beneficiaria en el Formulario 3 o en las Declaraciones de Cambio en la Propiedad en el Formulario 4 presentadas ante la SEC. En la declaración de poder de Jefferies relativa a la Aprobación por los Accionistas, cuando esté disponible, se incluirá información adicional relativa a los intereses directos o indirectos, por tenencia de valores o de otro modo, de los participantes de Jefferies en la convocatoria, que pueden, en algunos casos, ser diferentes de los de los accionistas de Jefferies en general.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas» en el sentido de las disposiciones de puerto seguro de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, en su versión modificada. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones sobre nuestro futuro y declaraciones que no son hechos históricos. Dichas declaraciones prospectivas suelen identificarse con términos como «cree», «espera», «anticipar», «puede», «pretende», «perspectiva», «hará», «estima», «prevé», «proyectar», «debería» y otros términos y expresiones similares, y están sujetas a numerosas suposiciones, riesgos e incertidumbres, que pueden cambiar con el tiempo. Las declaraciones prospectivas pueden contener creencias, metas, intenciones y expectativas sobre ingresos, beneficios, operaciones, acuerdos y otros resultados, y pueden incluir declaraciones sobre resultados, planes y objetivos futuros. Las declaraciones prospectivas también incluyen declaraciones relacionadas con nuestras estrategias para el desarrollo futuro de nuestros negocios y productos, incluida la alianza estratégica de Jefferies y SMBC Group. En particular, las declaraciones prospectivas incluyen aquellas sobre los beneficios potenciales de la colaboración con SMBC Group y la intención de SMBC de aumentar su inversión de capital en Jefferies, ya que SMBC no tiene ninguna obligación de hacerlo. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan; no asumimos ninguna obligación, y no nos comprometemos a actualizar ninguna declaración prospectiva. Además, dado que las declaraciones prospectivas representan únicamente nuestra creencia sobre acontecimientos futuros, muchos de los cuales, por su naturaleza, son inherentemente inciertos, los resultados o consecuencias reales pueden diferir, posiblemente de forma sustancial, de los resultados o consecuencias anticipados indicados en estas declaraciones prospectivas. La información sobre factores importantes, incluidos los Factores de Riesgo que podrían hacer que los resultados o productos reales difirieran, tal vez de forma sustancial, de los de nuestras declaraciones prospectivas, se encuentra en los informes que presentamos ante la SEC. Debe leer e interpretar cualquier declaración prospectiva junto con los informes que presentamos a la SEC. Los resultados pasados pueden no ser indicativos de resultados futuros. Los distintos tipos de inversiones implican diferentes grados de riesgo. Por lo tanto, no debe asumirse que el rendimiento futuro de una inversión o estrategia de inversión específica será rentable o igualará el nivel o los niveles de rendimiento indicados correspondientes.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

