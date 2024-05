La Agencia Europa de Medicamentos (EMA) ha validado las solicitudes de Henlius y Organon para el candidato a biosimilar HLX14 de Prolia ® y Xgeva ® (denosumab)

SHANGHÁI, China y JERSEY CITY, Nueva Jersey–(BUSINESS WIRE)–Shanghai Henlius Biotech, Inc. (2696.HK) y Organon (NYSE: OGN) han anunciado hoy que la Agencia Europa de Medicamentos (EMA) ha validado las solicitudes de autorización de comercialización para HLX14, un biosimilar en fase de investigación de Prolia® y Xgeva® (denosumab). Denosumab está aprobado en varios países y regiones bajo diferentes nombres comerciales para varias indicaciones, como el tratamiento de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas con alto riesgo de fractura, entre otros. En 2019, se calculó que 32 millones de europeos de 50 años o más padecían osteoporosis, de los cuales 25,5 millones eran mujeres.1





Las propuestas se basaron en un estudio clínico de fase III, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico internacional y controlado en paralelo, cuyo objetivo era comparar la eficacia, la seguridad, la tolerancia y la inmunogenicidad de HLX14 con el denosumab de referencia de origen europeo (Prolia) en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis con alto riesgo de fractura.

En 2022, Henlius firmó un acuerdo de licencia y suministro con Organon, en el que se le concedían a este último los derechos exclusivos de comercialización de dos candidatos a biosimilares, incluido HLX14. El acuerdo contempla mercados como la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, con la excepción de China.

Acerca de Henlius

Henlius (2696.HK) es una empresa biofarmacéutica internacional que tiene el objetivo de ofrecer medicamentos biológicos de alta calidad, asequibles e innovadores para pacientes de todo el mundo, especializada en oncología, enfermedades autoinmunes y enfermedades oftálmicas. Hasta la fecha, se han lanzado cinco productos en China, se han aprobado dos para su comercialización en mercados extranjeros, se han aprobado 23 indicaciones en todo el mundo y se han aceptado tres solicitudes de comercialización para su evaluación en China y la UE. Desde su creación en 2010, Henlius ha creado una plataforma biofarmacéutica integrada con capacidades básicas de alta eficiencia e innovación integradas en todo el ciclo de vida del producto, incluida la I+D, la fabricación y la comercialización. Ha establecido centros de innovación internacionales e instalaciones de fabricación con sede en Shanghái certificadas por China y por las buenas prácticas de fabricación de la UE.

Henlius ha creado de forma proactiva una cartera de productos diversificada y de alta calidad que abarca más de 50 moléculas y ha seguido explorando terapias combinadas inmunooncológicas con HANSIZHUANG (mAb anti-PD-1) como eje central. Además de los productos lanzados HANLIKANG (rituximab), el primer biosimilar desarrollado en China, HANQUYOU (trastuzumab inyectable, nombre comercial: HERCESSI™ en EE. UU. y Zercepac® en Europa), el primer biosimilar de mAb desarrollado en China aprobado tanto en China como en Europa y EE. UU., HANDAYUAN (adalimumab) y HANBEITAI (bevacizumab), el producto innovador HANSIZHUANG cuenta con la aprobación del NMPA para el tratamiento de tumores sólidos MSI-H, el cáncer de pulmón escamoso de células no pequeñas (sqNSCLC), el cáncer de pulmón de células pequeñas en estadios avanzados (ES-SCLC) y el carcinoma esofágico de células escamosas (ESCC), lo que lo convierte en el primer mAb anti-PD-1 del mundo para el tratamiento de primera línea del SCLC. Además, Henlius ha llevado a cabo más de 30 estudios clínicos para 16 productos, ampliando así su presencia tanto en los principales mercados como en los emergentes.

Para obtener más información sobre Henlius, visite https://www.henlius.com/en/index.html o conecte con nosotros en LinkedIn en https://www.linkedin.com/company/henlius/.

Acerca de Organon

Organon es una empresa mundial de atención médica creada para mejorar la salud de las mujeres a lo largo de toda su vida. Organon ofrece más de 60 medicamentos y productos para la salud de la mujer, además de un creciente negocio de biosimilares y una amplia franquicia de medicamentos consolidados en diversas áreas terapéuticas. Los productos actuales de Organon generan importantes flujos de caja que respaldan las inversiones en innovación y las futuras oportunidades de crecimiento en salud de la mujer y biosimilares. Además, Organon persigue oportunidades de colaboración con innovadores del sector biofarmacéutico que buscan comercializar sus productos aprovechando su escala y presencia en mercados internacionales de rápido crecimiento.

Organon, con sede en Jersey City (Nueva Jersey, EE. UU.)., tiene presencia mundial con una escala y un alcance geográfico significativos, capacidades comerciales de primera clase y aproximadamente 10 000 empleados.

Para obtener más información, visite http://www.organon.com y conecte con nosotros en LinkedIn, Instagram, X (anteriormente conocida como Twitter) y Facebook.

