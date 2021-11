La afgana de portada de National Geographic recibe asilo en Italia

La afgana Sharbat Gula, protagonista de la portada National Geographic en 1985, llegó a Italia en el marco del programa de asilo y evacuación de ciudadanos de Afganistán, país gobernado por los talibanes.

Gula, es la famosa niña de ojos verdes que se convirtió en el símbolo de la crisis en Afganistán a nivel mundial.

La afgana de 49 años de edad fue trasladada a Roma como parte del plan estatal para salvar la vida de miles de ciudadanos que huyen de los talibanes.

El primer ministro de Italia, Mario Draghi, confirmó el asilo a Gula, detallando que responde a solicitudes hechas por organismos sin fines de lucro.

La solicitud para que “la niña afgana de ojos verdes” fuera asilada se presentó a mediados de agosto, cuando los talibanes asaltaron el poder de la nación tras 20 años de ocupación estadounidense.

El funcionario recordó que la famosa imagen de la afgana simbolizó las vicisitudes y el conflicto del capítulo de la historia que los afganos atravesaron y continúan viviendo.

Gula, de convirtió en la refugiada más famosa de la nación cuando fue fotografiada por Steve McCurry.

La mujer de 49 años de edad se encontraba en un campamento en Pakistán cuando fue descubierta por el fotógrafo.

La afgana, fue detenida en Pakistán en el 2016, después de décadas de estadía por falsificación de documentos.

Tras su proceso legal fue deportada a Afganistán, donde permaneció hasta que los talibanes asaltaron el poder y su vida estaba en peligro.

Hace un mes, el asesinato de Mahjabin Hakimi, una deportista afgana, conmocionó a nivel mundial.

Según denuncia del entrenador de la jugadora de Voleibol, el crimen se perpetró el 13 de agosto antes que tomaran el poder del gobierno.

Green eyes iconic Afghan women Sharbat Gula has arrived Rome.

PM office said we had organized Gula's transfer to Italy. pic.twitter.com/3GvwrCvCvp

— Mahboob Ahmad (@sabarisjabber) November 25, 2021