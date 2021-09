La Additive Manufacturer Green Trade Association Encarga su Primer Proyecto de Investigación Centrado en la Evaluación del Ciclo de Vida

Rochester Institute of Technology elegido para realizar el primer proyecto de investigación de sostenibilidad

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–La Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA), grupo comercial global creado para promover los beneficios ambientales de la fabricación de aditivos (Additive Manufacturing, AM), anunció hoy, en RAPID + TCT 2021, que seleccionó a Golisano Institute for Sustainability (GIS) (Instituto Golisano para la Sostenibilidad) del Rochester Institute of Technology (Instituto de Tecnología Rochester) para realizar una evaluación del ciclo de vida (life-cycle-assessment, LCA) que compara un componente aeroespacial diseñado y fabricado aditivamente con un componente fabricado de manera convencional. El estudio, que cumplirá con la norma ISO 14040, comparará los impactos ambientales desde la cuna hasta la tumba de un soporte de turbina de baja presión (low pressure turbine, LPT) con motor a reacción creado a través de métodos de fabricación convencionales con uno que se produce a través de AM.

“Este nuevo estudio incluirá hasta 18 indicadores ambientales diferentes para cuantificar los impactos ambientales que tiene un soporte LPT con motor a reacción optimizado a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la extracción del material, la fabricación, el transporte, el uso hasta su eventual fin de vida”, indicó Sherry Handel, directora ejecutiva de AMGTA. La Sra. Handel agregó: “Estos datos luego se compararán con un soporte LPT diseñado y fabricado de manera tradicional para determinar dónde exactamente la tecnología AM de fusión selectiva por láser da como resultado un menor impacto ambiental”. A través de estudios de investigación sólidos e independientes, la AMGTA continuará publicando informes de investigación que promuevan la sostenibilidad ambiental dentro de la industria de fabricación aditiva.

El informe de LCA será revisado por pares por un panel de tres expertos de LCA para garantizar que la metodología, los datos, las hipótesis, los resultados y las conclusiones sean precisos. Se espera que el informe se publique en la primavera de 2022 y los hallazgos clave se anunciarán en RAPID + TCT en mayo de 2022.

Acerca de la AMGTA. La AMGTA se lanzó en noviembre de 2019 para promover los beneficios ambientales de la fabricación de aditivos (AM) sobre los métodos tradicionales de fabricación. La AMGTA es una organización no comercial, no afiliada, abierta a cualquier fabricante de aditivos o partes interesadas de la industria que cumpla con ciertos criterios relacionados con la sostenibilidad de la producción o el proceso.

Acerca de GIS. GIS es una organización líder en investigación y educación en sostenibilidad de Rochester Institute of Technology. GIS está compuesto por un conjunto diversos de programas académicos y centros de investigación aplicada enfocados en la optimización de sistemas industriales a fin de maximizar materiales y la eficiencia energética, mientras se minimizan al mismo tiempo los impactos ambientales adversos.

Para obtener más información, visite www.amgta.org.

