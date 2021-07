La actualización Neo: Light’s Wrath de MapleStory presenta al nuevo jefe Seren y la línea de aventuras Hotel Arcus

Descubra las pistas de los antiguos dioses en una nueva zona de nivel 270, conozca al nuevo jefe Seren y participe en el evento Neo Castle entre otros.

Los secretos ocultos de los antiguos dioses se desvelarán en la zona desértica del Hotel Arcus, un área abierta para jugadores que hayan alcanzado el nivel 270 y hayan completado el avance del 5º job, además de la misión «[Cernium (After)] Defensive Tactics». Siguiendo las pistas de los antiguos dioses se podrán desvelar los misterios del Hotel Arcus, que recompensará con el Símbolo sagrado: Arcus a los jugadores que completen todas las misiones. Una vez que se hayan completado todas las aventuras del Hotel Arcus, los jugadores podrán participar en las misiones diarias de Archelon en el Hotel Arcus Saloon, que tendrán como recompensa el Símbolo sagrado: Arcus.

Conforme la batalla de Cernium llega a su fin, Seren surge como dios encarnado invocando el poder de los antiguos dioses. Los jugadores de nivel 265 que hayan finalizado el avance del 5º job junto con la aventura «[Cernium (After)] Defensive Tactics» accederán a un portal especial en el Cernium Royal Palace Main Hall, donde podrán poner a prueba su fuerza enfrentándose al nuevo y poderoso jefe Seren. Si derrotan a Seren, los jugadores tendrán la oportunidad de ganar el Nodestone de Mitra y el emblema de la furia de Mitra, parte del Pitched Boss Set. Al utilizar el Nodestone de Mitra se desbloquea la habilidad Solar Crest y el emblema de la furia de Mitra proporciona +40 de estadística principal/secundaria para la clase y +5 de ataque/ataque mágico. El emblema de furia de Mitra se puede intercambiar mientras no se haya equipado y se puede equipar en el nivel 200.

La actualización Neo: Light’s Wrath conserva los ventos Neo Castle y Tera Burning y Burning World:

Evento Neo Castle: Neo Castle es un área envuelta en misterio que se formó cuando Maple World y Grandis World se combinaron, creando un espacio para disfrutar de una serie de nuevos eventos y minijuegos, incluidas nuevas formas de conseguir monedas NEO, con las siguientes características y tiendas disponibles:

La tienda Neo Stone : los jugadores pueden intercambiar Neo Stones para obtener una variedad de ítems que se pueden emplear para mejorar los equipamientos e impulsar el crecimiento del personaje.

: los jugadores pueden intercambiar Neo Stones para obtener una variedad de ítems que se pueden emplear para mejorar los equipamientos e impulsar el crecimiento del personaje. La tienda Neo Gem : las Neo Gems se ganan al jugar uno de los muchos minijuegos nuevos y pueden emplearse para comprar ítems especiales de cosmética.

: las Neo Gems se ganan al jugar uno de los muchos minijuegos nuevos y pueden emplearse para comprar ítems especiales de cosmética. La tienda Neo Core : los Neo Cores pueden recogerse al derrotar a los jefes y pueden emplearse para comprar una variedad de ítems de mejora.

: los Neo Cores pueden recogerse al derrotar a los jefes y pueden emplearse para comprar una variedad de ítems de mejora. La tienda Neo Meso: la tienda Meso está repleta de ítems prácticos e ítems de cosmética que pueden comprarse con Mesos.

Burning World y Tera Burning Plus: Los eventos Burning World y Tera Burning Plus siguen apoyando el rápido crecimiento de los jugadores, permitiéndoles crear y designar personajes ardientes que ganarán 1+2 niveles cada vez que suban de nivel, hasta los niveles 150 y 200 respectivamente, recibirán recompensas adicionales por subir de nivel y obtendrán el arma Absolab única de 17 estrellas si el personaje Tera Burning Plus alcanza el nivel 220. Burning World Leap comenzará el 25 de agosto y los personajes de nivel 150 o superior podrán pasar a cualquier mundo non-Reboot de su región.

