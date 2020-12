La actualización G25, Hypernova: Eclipse, de Mabinogi se lanza el 17 de diciembre

G25 Precursor Event de duración limitada, Winter 2020 Master Plan, Hyper Bingo Event y muchos más

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–El juego de rol masivo multijugador en línea (MMORPG) de de Nexon, Mabinogi, ha presentado hoy la primera parte de su nueva actualización G25, Hypernova: Eclipse, que explorará la sexta noche de las Siete Pesadillas con dos nuevos personajes no jugadores (PNJ) el 17 de diciembre. En anticipación al evento de actualización y a la propia actualización, Hyper Bingo, Millettians puede participar en el G25 Precursor Event y en el Winter 2020 Master Plan disponibles ya.





A partir del 17 de diciembre, los jugadores podrán acceder a la historia final del capítulo 7 y obtener más información sobre la sacerdotisa Etain, que obtuvo su enorme poder del Dios del Amor, y Enya, seguidora de Lymilark y miembro de la corte de la sacerdotisa.

Desde ahora hasta el 14 de enero, también se podrás participar en el nuevo evento Hyper Bingo con increíbles premios que incluyen herramientas de reprogramación, una nueva figura, un vale para el segundo título, trajes, sillas y muchas más cosas.

En preparación para la actualización de Mabinogi G25: Hypernova, los jugadores pueden ahora participar en una serie de eventos dentro del juego disponibles por tiempo limitado:

G25 Precursor Event: Hasta el 17 de diciembre, los jugadores pueden ayudar a Caravan Joe en Dunbarton Town Square a ganar maravillosos premios como la tarjeta combo negra, vales de intercambio de la tarjeta combo negra de habilidades y un fragmento de piedra lunar negra para cultivar piedras preciosas.

Winter 2020 Master Plan: Hasta el 11 de febrero, los jugadores podrán recibir muchos efectos y recompensas, incluidas herramientas y gemas para subir de nivel, renacimientos diarios gratuitos, nuevos puntos de experiencia para el refinamiento de habilidades y bonos de avance de rango, tasa de éxito para el avance de echostone, entre muchos otros. También habrá tiendas con nuevos trajes, pelucas, alas, pergaminos de hechizo, vales para el segundo título y más artículos, que se pueden comprar con las monedas de invierno que los jugadores pueden obtener durante el evento.

La segunda parte de la actualización G25 de Mabinogi, Hypernova: Glyphwright, estará disponible en enero y estará dedicada a la séptima y última noche de las Siete Pesadillas.

Para mantenerse al día de todas las novedades de Mabinogi visite el sitio web oficial y siga a @mabinogi en Facebook para las últimas actualizaciones.

Recursos de prensa: Recursos de prensa de Mabinogi G25 Hypernova: Eclipse

Redes sociales: Facebook / Twitter / Instagram / Twitch / YouTube / Discord

Acerca de Mabinogi https://mabinogi.nexon.net/

Lanzado en 2008, Mabinogi es un mundo MMORPG inmersivo gratuito donde esperan aventuras místicas. Cree héroes inspirados en el anime con miles de opciones de personalización, como peinados, rasgos faciales y ropa. Seleccione entre una docena de talentos, que van desde pistoleros profesionales y arqueros hasta músicos, sastres y cocineros. Los jugadores pueden disfrutar del juego en sus propios términos, emprendiendo el camino peligroso de un aventurero o construyendo un negocio exitoso utilizando habilidades comerciales únicas.

Acerca de Nexon America Inc. https://www.nexon.com

Fundada en 2005, Nexon America Inc. ofrece una excelente experiencia de juegos gratuitos en línea y soporte de juegos en vivo, al aprovechar las fortalezas de NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) y aplicarlas para audiencias exclusivamente occidentales. Nexon America ha mantenido consistentemente franquicias icónicas como MapleStory y Mabinogi durante más de una década, que han batido récords y cautivado a los jugadores. Con nuevos proyectos en el horizonte, Nexon America mantiene el espíritu pionero e innovador de su empresa matriz, al emplear su enfoque de primer jugador y, a su vez, diseñar las mejores experiencias de juego posibles para el mercado occidental.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Nexon America



Cynthia Lezama



Directora de Comunicaciones y Relaciones Públicas



clezama@nexon.com