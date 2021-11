La activista paquistaní Malala Yousafza se casó secretamente

Inglaterra.- La activista paquistaní y Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafza, se casó secretamente, generando sorpresa en la prensa internacional.

Fue la propia Malala que confirmó, horas después, su matrimonio con Asser Malik. El joven es el responsable de la industria Pakistán Cricket Board.

“Hoy marca un día precioso en mi vida. Asser y yo nos casamos para ser compañeros de por vida”, escribió la defensora paquistaní de los derechos de las mujeres.

Añadió que fue una pequeña ceremonia familiar en Birmingham, Reino Unido, donde vive desde hace varios años.

La joven de 24 años de edad subió en sus redes sociales las imágenes, viralizándose rápidamente y convirtiénmdose en noticia.

La joven paquistaní, recibió el premio nobel de la paz en el 2014, cuando tenía 17 años de edad.

Es la persona más joven en acceder a ese galardón y fue acreedora por su lucha contra la violencia en su país.

A los 11 años la joven denunciaba las atrocidades de los talibanes que ocuparon el valle del río en Pakistán.

La activista paquistaní fue víctima en el 2012 de un atetado cuando se trasladaba a su centro educativo.

Malala, recibió un impacto de fisil en el cráneo y en el cuello, pero logro sobrevivir.

Posteriormente, se asiló en Europa y comenzó una campaña mundial en defensa de las niñas y mujeres de su país.

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

📸: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP

— Malala (@Malala) November 9, 2021