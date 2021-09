Kyriba libera el acceso a una red de pagos de 15 trillones de dólares con el lanzamiento de una plataforma API abierta

La plataforma de autoservicio y el portal para desarrolladores acelerarán la innovación fintech de última generación

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Kyriba, líder mundial en soluciones financieras y de TI basadas en la nube, ha anunciado hoy el lanzamiento de su Plataforma API Abierta para permitir soluciones tecnológicas compuestas para directores financieros, directores de informática y tesoreros, y acelerar la próxima generación de innovación financiera.

La Plataforma API Abierta de Kyriba agiliza la creación y conectividad de nuevas aplicaciones para la red de la compañía, que conecta a 1.000 bancos, gestiona más de un millón de cuentas bancarias y procesa más de 200 millones de pagos por valor de 15 trillones de dólares al año.

Se puede acceder a la plataforma de API abierta a través del recién lanzado portal de programadores de Kyriba, que conecta a los programadores de tecnología financiera con los más de 2.000 clientes corporativos globales de Kyriba que han integrado Kyriba en sus procesos de tesorería, sistemas de pagos empresariales y plataformas ERP.

“La plataforma de API abierta de Kyriba facilitará radicalmente la innovación fintech para los directores financieros de las empresas y sus homólogos CIO”, dijo Boris Lipiainen, CTO de Kyriba. “Más allá de simplificar y acelerar la conectividad de bancos y ERP, los desarrolladores fintech traerán nuevas apps a la red de Kyriba y potenciarán la próxima generación de tecnología financiera.”

Las API están transformando la forma en que las finanzas y las TI consumen e integran los datos y son la puerta de entrada para ofrecer servicios en tiempo real, inteligencia artificial y soluciones financieras digitales combinables para los directores financieros y los directores de informática. Según la investigación de Gartner®, “Gartner predice que hasta el 2024, el 50% de los líderes de aplicaciones financieras incorporarán un enfoque de sistema de gestión financiera combinable en su selección de soluciones”. Gartner define una arquitectura combinable como aquella en la que las aplicaciones altamente modulares pueden componerse y recomponerse para ofrecer capacidades y resultados que sigan el rápido ritmo del cambio empresarial.”[1]

“La Plataforma de API Abierta de Kyriba elimina la necesidad de que los equipos de TI internos ofrezcan un mosaico de interfaces personalizadas y procesos typo RPA para satisfacer la creciente necesidad de hiperautomatización”, dijo Félix Grévy, vicepresidente de API Abierta y Conectividad de Kyriba. “Nuestra Plataforma permite a los clientes de Kyriba y a nuestra red de socios de desarrollo acelerar la innovación de productos y ofrecer soluciones tecnológicas combinables para eliminar el fraude, mitigar el riesgo y optimizar la liquidez de la empresa.”

Para obtener más información sobre la plataforma API abierta de Kyriba, visite Kyriba.com o el portal para desarrolladores de Kyriba.

Sobre Kyriba

Kyriba potencia a los directores financieros, a los tesoreros y a sus homólogos de TI para transformar la forma en que optimizan las soluciones de tecnología financiera, reducir el riesgo de la migración a la nube de ERP y activar la liquidez como un vehículo dinámico y en tiempo real para el crecimiento y la creación de valor. Con 2.000 clientes en todo el mundo, incluido el 25 por ciento de las empresas de Fortune 500 y Eurostoxx 50, la pionera plataforma de Conectividad como Servicio de Kyriba integra las aplicaciones internas de tesorería, riesgo, pagos y capital circulante con fuentes externas vitales como bancos, ERP, plataformas de negociación y proveedores de datos de mercado. Como parte de nuestra plataforma de conectividad, Kyriba gestiona más de 1.300 millones de transacciones bancarias al año y 200 millones de pagos en 140 países anualmente.

Kyriba es una plataforma SaaS segura y escalable que aprovecha la inteligencia artificial, automatiza los flujos de trabajo de los pagos y permite a miles de corporaciones multinacionales y bancos maximizar las oportunidades de crecimiento, proteger contra las pérdidas por fraude y riesgo financiero y reducir los costes operativos. Kyriba tiene su sede en San Diego y cuenta con oficinas en Dubai, Fráncfort, Londres, Minsk, París, Shanghái, Singapur, Tokio, Varsovia y otros lugares principales. Para más información, visite www.kyriba.com.

