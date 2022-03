Kymeta firma un acuerdo con OneWeb para distribuir servicios de conectividad satelital de órbita terrestre baja a clientes militares, gubernamentales y comerciales

El terminal u8 de panel plano dirigido electrónicamente de Kymeta permite conectividad de banda ancha de alta velocidad mientras se está en movimiento a través de la constelación de satélites LEO de OneWeb

REDMOND, Washington–(BUSINESS WIRE)–Kymeta (www.kymetacorp.com), una empresa líder mundial en antenas de panel plano que globaliza la telefonía móvil, y OneWeb (www.oneweb.world), la empresa de comunicaciones por satélite de órbita terrestre baja (Low Earth Orbit, LEO), anunciaron hoy un acuerdo de socio de distribución para ofrecer servicios de conectividad de banda ancha en todo el mundo.

La red satelital OneWeb LEO brindará a los clientes de Kymeta acceso a conectividad de banda ancha de baja latencia y alta velocidad mientras se encuentran en movimiento o estacionarios, en cualquier parte del mundo.

Kymeta ofrece la única familia de terminales móviles de alto rendimiento totalmente integrada, de bajo consumo y gran ancho de banda del mundo, y ha sido ampliamente adoptada por clientes militares, gubernamentales, empresariales y marítimos. La conectividad de OneWeb complementará la oferta de servicio celular 4G y la órbita geoestacionaria (Geostationary Orbit, GEO) de banda ancha existente de Kymeta.

El acuerdo de distribución de Kymeta con OneWeb permitirá a la empresa revender los servicios de OneWeb junto con soluciones de hardware fijo y móvil a clientes gubernamentales y comerciales de todo el mundo.

“Ya sea que se necesite conectividad en tierra, mar o aire, Kymeta continúa brindando a través de la innovación y sólidas relaciones con los socios”, manifestó Walter Berger, presidente y codirector ejecutivo de Kymeta. “Nuestra tecnología distintiva puede cambiar entre polarización lineal y circular en el software, lo que permite admitir constelaciones de banda Ku LEO y GEO sin ningún cambio físico en el hardware requerido. Esperamos trabajar con OneWeb, ya que la adición de capacidad de la red satelital LEO líder brindará a los clientes, incluido el gobierno y el ejército de los EE. UU., un acceso sin precedentes a la conectividad en áreas donde las redes existentes no llegan. La expansión de Kymeta hacia los servicios satelitales administrados nos permite empaquetar nuestras soluciones de hardware para conectividad como servicio, una capacidad que el Departamento de Defensa de EE. UU. y otros usuarios finales buscan cada vez más”.

Al comentar sobre el acuerdo de OneWeb, el director ejecutivo de OneWeb, Neil Masterson, agregó: “Creemos que el espacio es el futuro de las comunicaciones en la Tierra. Este acuerdo con Kymeta es otro ejemplo de la dedicación de OneWeb para permitir una conectividad resistente y segura para todos con servicios de comunicaciones rápidos, de gran ancho de banda y de baja latencia que mejoran la vida y a los que se puede acceder a través de tecnología revolucionaria como la pantalla plana u8 de Kymeta”.

El anuncio se produce solo tres meses después de que las dos empresas se asociaran en un Acuerdo de Desarrollo Conjunto (Joint Development Agreement, JDA) para desarrollar y lanzar al mercado a fines de 2022 un nuevo terminal LEO basado en u8 que admita comunicaciones en movimiento (communications on the move, COTM) y comunicación en pausa (communication on the pause, COTP) para gobiernos, empresas y comunidades.

El nuevo servicio Kymeta, respaldado por la red de satélites de OneWeb, distribuirá el servicio OneWeb LEO independiente en el u8 u ofertará juntos los servicios de banda ancha para ofrecer GEO/LEO y, al mismo tiempo, permitirá a los usuarios militares acceder a una plataforma de múltiples constelaciones mientras se desplazan por primera vez. La colaboración entre las dos empresas líderes en sus respectivos campos proporciona una solución única e integral que amplía la conectividad y las aplicaciones en todos los verticales y satisface las necesidades de los clientes de todo el mundo.

Acerca de Kymeta

Kymeta es líder en liberar el potencial de la conectividad satelital de banda ancha, combinada con redes celulares, para satisfacer la abrumadora demanda de comunicaciones en movimiento y hacer que la telefonía móvil sea global. Las soluciones de conectividad satelital de Kymeta ofrecen al mercado soluciones únicas, completas y listas para usar basadas en las mejores tecnologías de su clase y servicios personalizados centrados en el cliente que cumplen y superan los requisitos de la misión del cliente. Estas soluciones, junto con la antena satelital de panel plano de la empresa, la primera de su tipo, y los servicios de Kymeta brindan conectividad móvil revolucionaria en redes satelitales y celulares híbridas satelitales a clientes de todo el mundo. Respaldado por patentes y licencias estadounidenses e internacionales, el terminal Kymeta aborda la necesidad de sistemas de comunicación de bajo consumo, bajo costo y alto rendimiento que no tengan partes móviles. Kymeta facilita la conexión para cualquier vehículo, embarcación, aeronave o plataforma fija.

Kymeta es una compañía privada con sede en Redmond, Washington.

Para obtener más información, ingrese a kymetacorp.com.

Acerca de OneWeb

OneWeb es una red de comunicaciones global impulsada desde el espacio, con sede en Londres, que permite la conectividad para gobiernos, empresas y comunidades. Está implementando una constelación de satélites de órbita terrestre baja con una red de estaciones globales y un rango de terminales de usuario que proporcionan un servicio de comunicaciones accesible, rápido, con un alto ancho de banda y baja latencia, conectado al futuro del IoT y un camino hacia 5G para todos, en todas partes.

Obtenga más información en http://www.oneweb.world.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

