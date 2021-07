Kymeta demuestra la interoperabilidad de SATCOM LEO y GEO durante el ejercicio de laboratorio de batalla militar

El terminal Kymeta™ u8 es el primer y único terminal disponible en la actualidad capaz de establecer COTM y COTP con constelaciones LEO y GEO

REDMOND, Washington–(BUSINESS WIRE)–Kymeta (www.kymetacorp.com), la compañía de comunicaciones que hace que la tecnología móvil sea global, anunció hoy la interoperabilidad perfecta entre el terminal Kymeta™ u8, los satélites de órbita terrestre baja (Low Earth Orbit, LEO) de Kepler Communications y los terminales SATCOM de órbita geoestacionaria (Geostationary, GEO) en un ejercicio de laboratorio de batalla militar anual centrado en la integración de operaciones, inteligencia y tecnología.





El u8 es el primer y único terminal disponible en la actualidad que demuestra el traspaso automático entre un terminal GEO SATCOM y la constelación LEO de Kepler con alto rendimiento para comunicaciones en movimiento (communications on the move, COTM) y en pausa (communications on the pause, COTP). Los combatientes de hoy requieren acceso a redes de comando y control (C2) que proporcionan tráfico de mensajes, correo electrónico, servicio de VoIP (voz sobre IP) y de videoteleconferencia (video teleconferencing, VTC), así como redes de mayor rendimiento para enviar y recibir grandes cantidades de datos. La demostración demostró que el acceso a las redes C2 y las comunicaciones de alto rendimiento es posible con un solo terminal integrado, el u8.

“Si bien las fuerzas móviles de hoy que operan en entornos remotos pueden tener acceso a las comunicaciones a través de un terminal tradicional de muy pequeña apertura (very small aperture terminal, VSAT) o terminales COTM heredados, no tienen acceso a las constelaciones LEO de alto rendimiento”, afirmó Rob Weitendorf, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Kymeta. “El u8 proporciona la capacidad necesaria y la conectividad perfecta entre los satélites LEO y GEO. No podríamos estar más encantados con la emoción que recibió nuestra demostración por parte de la comunidad de las Fuerzas Especiales en el evento”.

Tres estaciones terrestres estacionarias con capacidades GEO y LEO ubicadas en Inuvik, Canadá, Redmond, WA y Tuscon, AZ se combinaron con un terminal móvil en la demostración de Virginia Beach, VA. Cada estación tenía acceso a seis satélites LEO de Kepler y dos satélites GEO. El cambio de GEO a LEO y de polarización lineal a circular se automatizó y se logró mediante software únicamente. El experimento de Kymeta y Kepler se centró en proporcionar comunicaciones punto a punto de alta velocidad de datos en las que los datos se transmitían de una estación terrestre a otra sin conexión a la nube, seguidas de GEO SATCOM para las operaciones diarias.

Los resultados superaron las expectativas y demostraron un aumento significativo del rendimiento con una latencia más baja, ángulos de visión mejorados y velocidades que son casi 10 veces más rápidas que los productos anteriores con un mayor rendimiento y datos totales pasados. Los resultados de las pruebas incluyeron velocidades de descarga de 240 Mbps y velocidades de carga de 193 Mbps logradas con más de 2 GB de datos transferidos durante una sola pasada LEO. Esta capacidad tiene utilidad en regiones polares donde el acceso a comunicaciones de alto rendimiento no está disponible y las antenas dirigidas mecánicamente presentan problemas ante las bajas temperaturas.

La demostración valida aún más la capacidad de Kymeta para proporcionar una ruta de actualización LEO para sus terminales u8 y aprovechar sin problemas la conectividad híbrida en múltiples constelaciones de satélites y LTE terrestre. Kymeta es la única antena de panel plano (flat-panel antenna, FPA) con dirección del haz electrónico y sin partes móviles construida para la movilidad y diseñada para las necesidades de los clientes militares, de la seguridad pública y de los clientes comerciales.

Acerca de Kymeta

Kymeta libera el potencial de la conectividad satelital de banda ancha, combinada con redes celulares, para satisfacer la gran demanda de comunicaciones en constante cambio y la globalización de la telefonía móvil. Lepton Global Solutions, una compañía de Kymeta, alberga las soluciones de conectividad satelital de la empresa y ofrece al mercado soluciones conjuntas únicas, integrales y listas para usar basadas en las mejores tecnologías y servicios de su clase personalizados y centrados en el consumidor que cumplen y superan los requisitos de la misión del cliente. Estas soluciones, en conjunto con la antena satelital de panel plano de la empresa, la primera de su tipo, y los servicios Kymeta Connect™ brindan una conectividad móvil revolucionaria en redes celulares­satelitales híbridas y satelitales a clientes de todo el mundo. Con el respaldo de patentes y licencias internacionales y de los Estados Unidos, la terminal de Kymeta responde a la necesidad de sistemas de comunicación livianos, delgados y de alto rendimiento que no requieran componentes mecánicos para dirigirse a un satélite. Kymeta facilita la conexión para cualquier vehículo, embarcación o plataforma fija.

Kymeta es una compañía privada con sede en Redmond, Washington.

Para obtener más información, ingrese a kymetacorp.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Consultas comerciales para Kymeta:

Brenda Kuhns



Directora de Comercialización



Kymeta Corporation



bhuhns@kymetacorp.com

Consultas de medios de comunicación para Kymeta:

Amanda Barry



Directora de Relaciones Públicas y Contenido



The Summit Group



abarry@summitslc.com