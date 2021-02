Kymeta™ amplía sus soluciones de próxima generación con la disponibilidad comercial de la terminal u8 GOV y u8 GO

Las soluciones de Kymeta están diseñadas para la implementación rápida, las comunicaciones de misión crítica y el cumplimiento de los más altos niveles de seguridad y requisitos de cifrado.

REDMOND, Washington–(BUSINESS WIRE)–Kymeta (www.kymetacorp.com), la empresa de comunicaciones que logra que la conectividad móvil sea global, anunció hoy la expansión y disponibilidad de su producto Kymeta™ u8, incluida la terminal Kymeta u8 GOV con un módem iDirect 950 mp integrado y la terminal transportable u8 GO. Las terminales Kymeta u8 GOV están diseñadas para satisfacer las necesidades de uso y soporte gubernamentales, militares y comerciales especializados.

La terminal u8 GOV incluye un módulo de seguridad de las transmisiones (Transmission Security, TRANSEC) de nivel 3 que cumple con el estándar de procesamiento de la información federal (Federal Information Processing Standard, FIPS) 140-2 y satisface la demanda de los usuarios tácticos en escenarios que requieren conectividad segura de datos, voz y video en aplicaciones militares, gubernamentales y de respuesta rápida de gran movilidad. La terminal u8 GOV cubre toda la banda Ku y está disponible hoy como terminal lista para su uso con un módem satelital, un módem celular y capacidades de red de área extensa definida por software (Software-Defined Wide Area Network, SD-WAN). Cumple con los requisitos de seguridad existentes definidos por el National Institute of Standards and Technology (NIST) (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología).

“Las soluciones de Kymeta satisfacen las necesidades de misión crítica de los clientes militares, de primeros auxilios y comerciales, al brindar conectividad ‘siempre activa’ para plataformas móviles, lo que hace que las comunicaciones en movimiento sean más fluidas y confiables que nunca”, expresó Rob Weitendorf, vicepresidente de Desarrollo Comercial de Kymeta.

Disponibles también en la actualidad, las terminales u8 GO transportables vienen en múltiples configuraciones, incluidas las terminales de unidad externa (Outdoor Unit, ODU), comerciales y gubernamentales, y permiten un transporte seguro con un estuche reforzado y resistente para protección y ofrecen un soporte de vehículo incorporado para facilitar las comunicaciones en pausa (Communications On The Pause, COTP) y en movimiento (Communications On-The-Move, COTM). Esta configuración transportable es fácilmente maniobrable e ideal para despliegues rápidos y ha sido probada contra los estándares de transporte militar, incluidos el MIL-STD-810H, la caída de tránsito, el choque de transporte y la vibración de carga suelta. La u8 GO incluye una fuente de alimentación de corriente alterna (Alternating Current, AC)/corriente directa (Direct Current, DC) para exteriores, admite comunicaciones en pausa (COTP) con un mecanismo de inclinación de 25 grados y también se puede montar en un vehículo para una fácil implementación en una amplia variedad de casos de uso.

Las soluciones Kymeta u8, que ahora también incluyen la terminal u8 GOV y el estuche transportable u8 GO, brindan una solución de conectividad completa para comunicaciones en movimiento (COTM) y redes en movimiento (Networks-On-The-Move, NOTM) cuando y donde usted más la necesite. La terminal u8, con la revolucionaria tecnología de dirección del haz electrónico definida por software de Kymeta, es de bajo perfil y fácil de montar en vehículos y embarcaciones. Las soluciones u8 listas para su uso vienen en múltiples configuraciones de terminales que brindan a los clientes el hardware, el software y la conectividad que necesitan.

Kymeta lanzó recientemente su antena, terminal y servicios de próxima generación en el cuarto trimestre de 2020 y ha recibido una respuesta ampliamente positiva de la industria. La terminal Kymeta u8 combinada con los servicios híbridos de conectividad celular satelital, Kymeta Connect™, transforma la compra y el consumo de datos móviles con hardware, conectividad y servicios de suscripción mensual con todo incluido. La Kymeta u8 es la única antena dirigida electrónicamente de panel plano disponible en el mercado a nivel mundial construida específicamente para la movilidad y diseñada para las necesidades de los clientes militares, de primeros auxilios y comerciales.

Acerca de Kymeta

Kymeta libera el potencial de la conectividad satelital de banda ancha, combinada con redes celulares, para satisfacer la gran demanda de comunicaciones en constante cambio y la globalización de la telefonía móvil. Lepton Global Solutions, una compañía de Kymeta, alberga las soluciones de conectividad satelital de la empresa y ofrece al mercado soluciones conjuntas únicas, integrales y listas para usar basadas en las mejores tecnologías y servicios de su clase personalizados y centrados en el consumidor que cumplen y superan los requisitos de la misión del cliente. Estas soluciones, en conjunto con la antena satelital de panel plano de la empresa, la primera de su tipo, y los servicios Kymeta Connect™ brindan una conectividad móvil revolucionaria en redes celulares­satelitales híbridas y satelitales a clientes de todo el mundo. Con el respaldo de patentes y licencias internacionales y de los Estados Unidos, la terminal de Kymeta responde a la necesidad de sistemas de comunicación livianos, delgados y de alto rendimiento que no requieran componentes mecánicos para dirigirse a un satélite. Kymeta facilita la conexión para cualquier vehículo, embarcación o plataforma fija.

Kymeta es una compañía privada con sede en Redmond, Washington.

Para obtener más información, ingrese a kymetacorp.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Consultas comerciales para Kymeta:

Jon Maron



vicepresidente de Comercialización y Comunicaciones



Kymeta Corporation



+1 425.658.8827



jmaron@kymetacorp.com

Consultas de medios de comunicación para Kymeta:

Amanda Barry



directora asociada de Relaciones Públicas, The Summit Group



abarry@summitslc.com