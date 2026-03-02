Kuwait derriba por error tres aviones de EEUU en medio de la escalada militar con Irán

Las defensas antiaéreas de Kuwait derribaron por error tres cazas F-15E de Estados Unidos durante la noche del domingo, según confirmó el Mando Central estadounidense. Las tripulaciones lograron eyectarse y se encuentran a salvo.

El incidente ocurre en el contexto de la escalada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido con misiles y drones dirigidos a países del Golfo aliados de Washington. Kuwait reconoció el error y expresó su cooperación con las fuerzas estadounidenses.

En paralelo, la embajada de EEUU en Kuwait pidió a los ciudadanos no acudir a sus instalaciones ante la “amenaza persistente” de nuevos ataques. También se reportaron daños en la refinería de Mina Al Ahmadi, donde dos trabajadores resultaron heridos por la caída de escombros.

La situación mantiene en alerta a la región, donde en los últimos días se han registrado explosiones y víctimas en varios países del Golfo.