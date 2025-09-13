Kuvasz Solutions y comforte fortalecen su alianza global e impulsan su expansión hacia América del Norte

SANTIAGO, Chile y MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Kuvasz Solutions, proveedor líder de servicios de pago de misión crítica y con la experiencia de HPE Nonstop, y comforte, empresa pionera y líder en protección de datos para pagos, anunciaron la expansión de su exitosa alianza. Con base en su trayectoria demostrada impulsando la innovación en pagos y la seguridad de datos en Latinoamérica, ambas compañías amplían su colaboración a escala global, con un enfoque inmediato en el mercado norteamericano.

Esta alianza reforzada es resultado directo del éxito demostrado que ambas compañías han alcanzado juntas en Latinoamérica. Al combinar los robustos servicios de pago de Kuvasz Solutions con la avanzada tecnología de seguridad de datos de comforte, la alianza ha permitido a las instituciones financieras y fintechs mejorar su seguridad y cumplimiento normativo.

“Nuestra colaboración con comforte ha sido un punto de inflexión para clientes selectos en Latinoamérica”, afirmó Andreas Suma, Director General de Kuvasz Norteamérica. “La rápida digitalización del mercado y la demanda de servicios de pago innovadores y confiables crearon un entorno ideal para el desarrollo de nuestras capacidades combinadas. Ahora, estamos listos para extender el nivel de innovación, seguridad y escalabilidad al entorno norteamericano”.

Comforte se hizo eco de esta opinión y Anthony Corazzini, vicepresidente ejecutivo de Ventas para las Américas, declaró: “Los éxitos que hemos visto con Kuvasz Solutions demuestran nuestra visión compartida de servir a nuestros clientes en una relación sinérgica. Esta alianza crea una sólida colaboración que nos permite brindar un mejor servicio a los clientes en todo el ecosistema de pagos, garantizando al mismo tiempo la protección de sus datos confidenciales. Extendernos a Norteamérica es el siguiente paso lógico, desde las instituciones financieras consolidadas hasta las empresas emergentes de tecnología financiera”.

La experiencia compartida de ambas empresas, que aprovecha la plataforma HPE Nonstop, ha sido fundamental para su éxito. Esta infraestructura de alta disponibilidad garantiza que las transacciones financieras esenciales se procesen con un tiempo de actividad y una seguridad inigualables.

Para analizar esta asociación ampliada, Kuvasz Solutions y comforte estarán en la Conferencia de Tecnología y Negocios HPE Nonstop en Houston, del 16 al 18 de septiembre.

Acerca de comforte AG

comforte AG es un proveedor líder de tecnología de seguridad centrada en datos. Hoy en día, más de 500 empresas en todo el mundo confían en sus capacidades de tokenización y cifrado con preservación de formato para proteger los datos confidenciales que les han sido confiados. La plataforma de seguridad de los datos de comforte se integra a la perfección con la mayoría de los entornos nativos de la nube modernos, así como con los sistemas centrales tradicionales. Independientemente de dónde se encuentren sus datos, le ayuda a descubrirlos, clasificarlos y protegerlos. Con más de 20 años de experiencia en seguridad de datos y protección de sistemas esenciales, comforte AG es el socio ideal para organizaciones que desean asegurar su crecimiento protegiendo su activo más valioso: los datos.

Acerca de Kuvasz Solutions

Con 17 años de experiencia, Kuvasz Solutions es una autoridad de confianza en tecnología de pagos y pagos instantáneos. Su portafolio permite a bancos, fintechs y comercios navegar por un ecosistema de pagos en constante evolución, garantizando la seguridad, el cumplimiento normativo, la eficiencia operativa y la escalabilidad. Impulsada por la innovación y un enfoque en la confiabilidad, Kuvasz apoya la transformación digital de sus clientes mediante plataformas de pago en tiempo real, integración de tecnología avanzada y servicios de consultoría especializados.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Daniela Aguilera



daguilera@kvz.cl