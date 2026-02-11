Kurt Cobain fue asesinado, según médicos forenses independientes 

El caso Kurt Cobain, líder de Nirvana, vuelve a tener relevancia después de tres décadas por un dato revelador sobre su muerte.

Recientemente, un grupo de científicos forenses internacionales ha cuestionado la versión oficial sobre la muerte de Kurt Cobain, sugiriendo que podría haberse tratado de un homicidio y no un suicidio, como se informó en 1994.

Esta controversia continúa alimentando teorías y debates entre seguidores y expertos, que aseguran que fue silenciado por tener información en contra de las élites.

Nuevas evidencias y las teorías en torno a su fallecimiento

Según los forenses especiales, diversas inconsistencias halladas en la escena del fallecimiento de Kurt Cobain han llevado a reconsiderar la hipótesis del suicidio.

Los expertos destacan, entre otros puntos, la dificultad física de que Cobain pudiera haber accionado el arma tras inyectarse una dosis letal de heroína.

Además, detalles como el ángulo del disparo y la posición del arma suman dudas a la versión original.

La muerte de Kurt Cobain ha sido motivo de numerosas investigaciones y hasta documentales, manteniendo el interés de la opinión pública.

Las nuevas conclusiones de los forenses reavivan la polémica y plantean preguntas sobre la exhaustividad de la investigación policial inicial.