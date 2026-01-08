Kristi Noem justifica el crimen de una mujer por agentes del ICE: "Cometió un acto de terrorismo" 

Kristi Noem, la secretaria de Seguridad de EEUU, calificó el reciente tiroteo contra una mujer por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como un acto de terrorismo doméstico, en declaraciones que aumentan la tensión sobre el debate migratorio y de seguridad en Estados Unidos.

El suceso se produjo cuando agentes de ICE bajaron de un camión en el tráfico y se acercaron a una mujer en un Honda Pilot en una calle residencial de Minneapolis, y uno de ellos indicó al conductor que saliera del vehículo.

El conductor dio marcha atrás con el SUV y luego avanzó... fue entonces cuando un agente disparó al parabrisas y el SUV chocó contra un coche aparcado en la calle.

Para Noem, el hecho va más allá de un ataque aislado; señaló que “fue un acto claro de terrorismo doméstico”.

Noem dijo que la mujer intentaba atropellar a los agentes o embestirlos con el SUV. Afirmó que las ciudades y estados santuario, donde la cooperación de las fuerzas del orden locales con las agencias federales de inmigración es limitada, protegían a personas peligrosas.



Reacciones tras el incidente y postura oficial

La declaración de Noem ha generado diversas reacciones tanto en el ámbito político como social. Mientras algunos funcionarios locales apoyan su postura y piden mayores controles, otros consideran que equiparar este evento con terrorismo doméstico puede contribuir a la estigmatización de los migrantes y a aumentar la polarización en el país.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que la investigación sigue en curso para esclarecer los motivos detrás del tiroteo.

Al mismo tiempo, voceros de organizaciones civiles han instado a no apresurarse en las calificaciones, recordando que es fundamental respetar los procesos legales y evitar juicios mediáticos que puedan agravar el clima de tensión.