Kristi Noem acusa a las autoridades de Minneapolis de "politizar" la muerte de Renee Good y envía más agentes del ICE

La secretaria de Seguridad de EEUU, Kristi Noem, ha ordenado el envío de más agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a Minneapolis tras el reciente tiroteo en el que murió Renee Good.

La decisión surge en medio de acusaciones de Noem hacia las autoridades de Minneapolis, a quienes responsabiliza de “politizar” la tragedia en vez de centrarse en la seguridad ciudadana.

Según declaraciones públicas, Noem subrayó que la muerte de Renee Good, ocurrida durante un incidente violento, ha sido utilizada con fines políticos por sectores locales.

Esto motivó su determinación de reforzar la presencia de ICE, argumentando que la situación requiere una respuesta contundente para garantizar la aplicación de la ley migratoria y el orden público.

Polémica por la gestión local y la tensión migratoria

El anuncio de Noem ha generado un fuerte debate sobre el papel de ICE en ciudades con políticas migratorias más flexibles, como Minneapolis.

Algunos líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos consideran que incrementar la presencia de ICE solo agrava la tensión social y desvía la atención de soluciones preventivas al crimen.

Por su parte, las autoridades municipales han defendido su postura ante el manejo del caso Good, insistiendo en la importancia del debido proceso legal.

Este refuerzo de agentes ocurre en un contexto donde la inmigración y la seguridad pública se han convertido en temas centrales del discurso político estadounidense, especialmente de cara a las próximas elecciones.