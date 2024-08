KRAFTON se asocia con Xsolla para mejorar la experiencia en Gamescom 2024 compatible con Dark and Darker Mobile

KRAFTON y Xsolla colaboran para ofrecer una experiencia de juego inolvidable con demostraciones en vivo, eventos para los medios de comunicación y oportunidades de asociación estratégica

COLONIA, Alemania–(BUSINESS WIRE)–Xsolla, una empresa internacional de comercio de videojuegos, tiene el placer de anunciar su colaboración con KRAFTON Inc. para ser compatible con Dark and Darker Mobile (DNDM) en Gamescom 2024. Esta asociación demuestra la dedicación de Xsolla por proporcionar soluciones innovadoras y acceso para capacitar a los desarrolladores y editores de juegos móviles para que lleguen a audiencias internacionales.









«En Xsolla, siempre estamos buscando oportunidades para asociarnos con líderes de la industria como KRAFTON para brindar nuevas y emocionantes experiencias a los jugadores y a la comunidad internacional», ha declarado Berkley Egenes, director de Marketing y crecimiento de Xsolla. «Gamescom 2024 es la plataforma perfecta para proporcionar un acceso único y oportunidades para mostrar Dark and Darker Mobile desarrollado por la tienda web de Xsolla y Xsolla Mall a la comunidad internacional asistente y en línea».

Xsolla mostrará Dark y Darker Mobile a través de múltiples actividades en Colonia durante la Gamescom. Se invita a los profesionales de la industria y a los representantes de los medios de comunicación a ponerse en contacto con KRAFTON y Xsolla para obtener más información sobre la asociación.

«Nos complace colaborar con Xsolla para llevar Dark and Darker Mobile a una audiencia internacional en Gamescom 2024», ha declarado Joonseok Ahn, productor ejecutivo de Dark and Darker Mobile en KRAFTON. «Esta asociación nos permite aprovechar la experiencia y el alcance de Xsolla para garantizar que nuestro juego guste a jugadores de todo el mundo. También estamos encantados de anunciar que Dark and Darker Mobile pronto estará disponible en Xsolla Mall y será aún más accesible para nuestra cada vez mayor comunidad de jugadores».

Los asistentes pueden visitar KRAFTON en su puesto (sala 7 B021 C020, B031 C030), donde los jugadores pueden ver demostraciones en vivo y experimentar de primera mano el juego de Dark y Darker Mobile.

Esta colaboración con KRAFTON sirve como plataforma de lanzamiento para futuras asociaciones. Ambas compañías esperan explorar oportunidades adicionales para ofrecer sus servicios a los próximos juegos de la cartera de KRAFTON.

Para obtener más información u organizar reuniones con Xsolla en Devcom Developer Conference y Gamescom 2024, visite xsolla.events/gamescom24.

